شرب الشاي يوميا يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت إحدى الدراسات أن شرب الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلى النصف.

ووجد الباحثون أن الذين يتناولون كوب واحد على الأقل من الشاي الداكن (وهو نوع من الشاي المخمر من الشرق الأقصى) يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة المزمنة من أولئك الذين لا يشربونه، حيث ساعدهم على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.

إن شرب أي نوع من أنواع الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28%، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي على الإطلاق، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح الطبيب الأسترالي تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: "يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير مشكلات في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز".

وتابع: "أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك".

ونظرت الدراسة الأخيرة، التي قدمت في الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ، في كيفية تأثير المشروب على خطر الإصابة بالسكري.

وفحص الباحثون بيانات 1923 شخصا بالغا في الصين، وسألوهم عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي.

كما تم سؤال المشاركين عن نوع الشاي الذي يشربونه من الشاي الأخضر، أو الأسود، أو الداكن، أو أي نوع آخر من الشاي.

وأجرى الباحثون اختبارات الدم والبول لمعرفة كمية السكر الموجودة في كليهما وقياس مقاومة الإنسولين.

ويرتبط شرب المزيد من الشاي بتمرير المزيد من السكر في البول، ما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وقال البروفيسور زيلين صن، من جامعة ساوث إيست بالصين: "إن شرب الشاي الداكن كل يوم لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتطوره من خلال التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".

وتابع: "تكون خطوة واحدة بسيطة يمكن للأشخاص اتخاذها بسهولة لتحسين نظامهم الغذائي وصحتهم".

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