ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللوز بكثرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اللوز من المكسرات التي يحبها كثير من الأشخاص، وذلك نظرًا لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ومع ذلك الإفراط في استهلاكه يسبب عديد من المضاعفات الصحية، ونذكرها لكم وفقًا لما ورد في موقع "Zeebiz".

- مشكلة في الجهاز الهضمي

استهلاكه بصورة كبيرة يسبب الإمساك والانتفاخ واضطراب المعدة، وذلك لاحتوائه على كثير من الألياف.

- زيادة الوزن

يشتهر اللوز بمحتواه من الدهون والسعرات الحرارية بنسب عالية، لذا الإفراط في تناوله يسبب زيادة الوزن.

- خطر الإصابة بحصوات الكلى

اللوز غني بالأوكسالات، وتتشكل حصوات الكلى عندما يبقى مستوى عالٍ من أكسالات الكالسيوم في الجسم ولا يتم إفرازها.

- حساسية اللوز

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اللوز إلى الإصابة بحساسية مصحوب بالالتهابات والطفح الجلدي.

- التفاعل الدوائي

يحذر الخبراء من أن النظام الغذائي الغني بالمنجنيز يمكن أن يتداخل مع تناول أدوية لعلاج الإمساك وضغط الدم والمضادات الحيوية.

- التسمم

تناوله بكميات زائدة يؤدي إلى تسمم الجسم، وذلك لاحتوائه على حمض الهيدروسيانيك، الذي يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى مشاكل في التنفس، وانهيار عصبي، واختناق، وحتى الموت.

- ماهي الكمية المثالية لتناول اللوز؟

وفقاً لتوصيات الإدارة الأميركية للغذاء والدواء FDA، يجب أن يقتصر الاستهلاك اليومي من اللوز على ما لا يزيد عن ثلث كوب، أي ما يقرب من 40 جرامًا.

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