6 أشياء شائعة ترفع الكوليسترول الضار.. احذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية طبيعية ينتجها الجسم، ويرتبط ارتفاع مستوياته بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك عديد من الأشياء غير العادية التي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم، وفقًا لما ورد في موقع "The health”.

- تجاهل ممارسة الرياضة

عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يضر جسمك بعدة طرق، بما في ذلك زيادة مستويات الكوليسترول الضار.

- السمنة

عاملا مساهما آخر في ارتفاع نسبة الكولسترول، حيث تؤثر زيادة الوزن أو السمنة على الطريقة التي يصنع بها جسمك البروتينات الدهنية ويديرها، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهي مادة دهنية أخرى، أو دهون، يحتاجها جسمك بكميات صغيرة.

- الإفراط في شرب الكحول

الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يزيد مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

- التدخين بشكل مفرط

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

- خمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الرقبة، تفرز الهرمونات التي تساعد على التحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لا ينتج جسمك ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية عندما تكون مصابًا بقصور الغدة الدرقية، ما يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك.

- عدم الاهتمام بصحة الكلى

هناك عادة أخرى خطيرة ومدمرة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول وهي عدم الاهتمام بالكليتين.

- نظام غذائي غير صحي

تحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول.

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