علامات أولية تدل على سرطان الحلق.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بالفم يجب ألا تتجاهلها، لأنها يمكن أن تشير لحدوث سرطان الحلق، لذا عليك الانتباه وعدم التجاهل واستشارة الطبيب على الفور.

وسرطان الحلق يصيب الحلق أو البلعوم وهو عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي في الرقبة، وفي الغالب يصيب الخلايا المسطحة التي تبطن الحلق من الداخل، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

بالإضافة إلى أن الحنجرة أيضًا معرضة للإصابة بسرطان الحلق، فهي تقع أسفل الحلق مباشرةً ومكونة من غضاريف وتحتوي على الأحبال الصوتية التي تهتز لتصدر الصوت عند الكلام.

أنواع سرطان الحلق

１- ينشأ سرطان البلعوم الأنفي في البلعوم الأنفي، وهو جزء من الحلق يقع خلف الأنف.

２- ينشأ سرطان البلعوم الفموي في البلعوم الفموي، وهو جزء من الحلق يقع خلف الفم، ويشتمل على اللوزتين.

３- ينشأ سرطان البلعوم السفلي في البلعوم السفلي (الحنجري).

４- ينشأ السرطان المزماري في الأحبال الصوتية.

５- ينشأ السرطان فوق المزماري في الجزء العلوي من الحنجرة، ويشمل السرطان الذي يؤثر على لسان المزمار.

６- السرطان تحت المزماري في الجزء السفلي من الحنجرة، وتحديدًا أسفل الأحبال الصوتية.

الأعراض

علامات أولية تدل على الإصابة

１- السعال المستمر.

２- تغيُّرات في الصوت.

３- بحة الصوت.

４- عدم القدرة على الكلام بوضوح.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

صعوبة البلع.

ألم بالأذن

كتلة أو احتقان لا يُشفى.

التهاب الحلق.

فقدان الوزن.

متى تذهب للطيب؟

عليك الذهاب للطبيب على الفور إذا لم تشفى من ألم والتهابات الحلق بعد أسبوع من الإصابة، وظهرت عليك تلك الأعراض بشكل مفاجيء ومستمر.

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