كريم عبد العزيز يكشف عن مرض أصابه: «الدكتورة قالت لي أنت ازاي لسه عايش؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحد من نجوم جيله اللامعين، اشتهر بملامحه التي أحبتها الشاشة، هو الفنان كريم عبدالعزيز، إذ قدم أعمالًا مميزة جعلت تاريخه حافلا بالنجاحات وبالحب، وهو ما جعله محطًا لاهتمام الجماهير، الذين يحرصون على مشاهدته في البرامج واللقاءات التليفزيونية، يتحدث عن الأسرار الخاصة به، ويشارك جمهوره، وروى قصة مرضه وتفاصيل إصابته بجلطات في الرئة ومواقفه الطريفة مع الأطباء.

تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

تحدث الفنان كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج «sold out»، المُذاع على منصة «watch it»، مع الإعلامي محمود سعد معبرًا عن حالته الصحية التي أصابته: «أنا عامل لوالدتي تأمين صحي وكنت مسافر إنجلترا وكانت تعبانة وهتعمل عملية، فجأة لقيت فيا آلام غير طبيعية في صدري افتكرته برد، وكنت داهن أبو فاس ورحت عملت أشعة ومشيت من المستشفى، وأنا حاسس آلام غير طبيعية في صدري».

كريم عبد العزيز يتحدث عن مرضه

واستكمل أنه وقع داخل موقف طريف من هول الصدمة: «فوجئت تاني يوم رسايل من زوجتي قالت لي روح حالًا المستشفى، وكله بيسألني إزاي واقف على رجلك دخلت الأوضه مع دكتورة قالت لي أنا آسفة بس أنت هتموت فضلت أفكر هو في موت جديد غير اللي أعرفه، قالت عندك 9 جلطات في الرئة قولت لها أول حاجة لازم أشوف ولادي رفضت، لأن هتتحبس لو خرجت وفضلت 4 أيام في العناية المركزة فضلت الكلمة تتردد في دماغي أنا مؤمن بربنا والأعمار بيد الله بس خوفت».

العلاج النفسي أهم

«العلاج نصه نفسي»، بهذه الكلمات استكمل الفنان كريم عبد العزيز رحلة علاجه: «جابوا دكتور تاني، وفي إنجلترا الشبكة الطبية كلها متماسكة مع بعض فسأل عليا وأنا حسيت نص العلاج نفسي، فقالي أنا هخرجك بس هنعمل اتفاق رجالة على الحقن والأدوية، فضل يسألني إن كنت روحت لدكتور تاني أو مستشفى وأنا جاوبت لأ، مع إن في إنجلترا الشبكة الطبية مربوطة ببعض يعني هو شايف إني دخلت مستشفى لكن كنت بجاوب لأ، لحد ما سألني بشتغل إيه قولت له ممثل ومش عايز أقعد في مستشفى، اتفق معايا إني مقعدش في مستشفى وأخدت الأدوية والحقن في البيت».