طريقة عمل البقسماط زي المحلات.. «حضريه لأولادك في اللانش بوكس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طوال فترة الدراسة، تريد الأمهات معرفة طريقة عمل البقسماط زي المحلات، إذ تفضل الكثير منهن تحضيره في المنزل لتوفير تكاليفه، ليأخذه الأطفال معهم في اللانش بوكس أو على وجبة الإفطار، خاصةً أنه لا يأخذ وقتًا طويلًا في التحضير، ونقدم لكّن من خلال، «هُن»، طريقة عمل البقسماط المقرمش زي المحلات، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، وفق ما ذكرته في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البقسماط زي المحلات

المقادير:

- ثلاثة أكواب دقيق.

- نصف كوب زيت.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- رشة ملح.

- سكر.

- ماء.

للعجن:

- بيضة.

- فانيليا.

- حبة البركة.

- سمسم.

- كمون حَب.

- زعتر جاف.

تحضير طريقة عمل البقسماط زي المحلات

- ضعي في وعاء عميق، الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وحبة البركة والكمون والزعتر، حسب رغبتك.

- ضيفي للخليط السابق، الزيت والماء وقلبي الخليط جيدًا، حتى تحصلي على العجينة المطلوبة.

- غطي العجينة واتركيها حتى تتخمر جيدًا.

- قطعي العجين إلى كرات صغيرة، وغطيها لترتاح ومن ثم شكليها أصابع.

- ادهني الوجه بخليط صفار البيض مع الفانيليا، ومن ثم رشي الوجه بالسمسم المحمص.

- اتركيه حتى يبرد، ومن ثم ضعيه في الفرن حتى يكون مقرمشا.

- انتظري البقسماط كي يتحمص وينضج، ثم قدميه لأسرتك.

طريقة عمل البقسماط زي المحلات بخطوات بسيطة

المقادير:

- نصف كوب زيت

- ملعقة خميرة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- رشة ملح وسكر.

- ماء.

- سمنة بيضة.

للوجه:

- فانيليا.

- سمسم محمص.

- كمون.

طريقة تحضير البقسماط بالكمون

- اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والخميرة والسكر والملح جيدًا، وضيفي الزيت مع الماء وقلبي الخليط جيدًا حتى الحصول على العجين.

- غطي العجين جيدًا واتركيها حتى تتخمر، ثم قطعيها إلى كرات وفيما بعد، افرديها بالنشابة.

- ادهني العجين بالسمن ولفيها رول، ثم ضعيها داخل صينية أخرى لتتخمر مرة ثانية.

- رشي الوجه بالكمون الحبَ والسمسم واتركي الخميرة لتتخمر مرة ثالثة.

- ضعيها داخل الفرن، حتى تنضج تمامًا وقدميها.

طريقة عمل البقسماط

المقادير:

- كيلو دقيق.

- زيت.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- ملعقة كبيرة سكر.

- ملعقة صغيرة ملح.

- كوب سمسم وشمر.

- حبهان.

- ماء دافئ للعجن.

- تكفي تلك المقادير لعمل كمية كبيرة من البقسماط.

طريقة أخرى لعمل البقسماط

- اخلطي المكونات الجافة وهي الدقيق والسكر والملح والخميرة.

- ضعي الدقيق في العجان، ثم يُضاف الزيت.

- شغلي العجان حتى يتشرب الدقيق الزيت.

- ضيفي الماء تدريجيًا في أثناء العجن، حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

- ارفعي العجين من وعاء العجان، لوعاء نظيف وجاف، ثم يُغطى الوعاء.

- اتركي العجين لمدة ساعة في مكان دافئ، حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- شكلي العجين على شكل كور صغيرة، وتُشكل كل كرة على شكل حبل رفيع.

- رصي عجينة البقسماط على صاجات ورشي الحبهان، وتترك مرة أخرى حتى ترتاح.

- ادهني البقسماط بالقليل من الماء واللبن، باستخدام فرشاه.

- رشي وجه البقسماط بخليط الشمر والسمسم.

- دخلي البقسماط الفرن، حتى ينضج البقسماط، ويصبح لونه ذهبيًا، ثم يقدم.

طريقة سهلة لعمل البقسماط

- ثلاثة أكواب دقيق.

- ثلاثة ملاعق لبن البودرة.

- ملعقتين سكر كبيرة.

- نصف ملعقة صغيرة شمر.

- نصف ملعقة صغيرة يانسون.

- ربع كوب من الزيت.

- كوب وربع من الماء الدافئ.

- ملعقة كبيرة خميرة جافة.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- سمسم أو حبة البركة.

كيفية عمل البقسماط في المنزل

- نخل الدقيق ووضعه في وعاء للعجن.

- إضافة الخميرة الجافة والسكر، والشمر واليانسون.

- ضيفي اللبن البودرة والملح، مع التقليب مع إضافة الزيت.

- إضافة الماء بالتدريج حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

- تغطية العجينة وتترك حتى تخمر لمدة نصف ساعة.

- تقطيع العجينة إلى أجزاء.

- قطعي كل جزء إلى 4 أقسام.

- شكلي العجينة على شكل عصا طولية متساوية.

- رصي في صينية ويتم دهنها بالبيض.

- رشي عليها السمسم أو حبة البركة.

- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ثلث ساعة.