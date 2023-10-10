أول ظهور لنانسي نور عروس تامر عاشور قبل الاحتفال بزفافهما.. إطلالة هادئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فستان أبيض بتصميم جميل، ومكياج هادئ، هكذا ظهرت الإعلامية نانسي نور، خلال توجهها للقاعة التي سيقام فيها حفل زفافها على نجم الغناء تامر عاشور داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وأظهرت أول صور لهما ظهورهما سويًا استعدادًا لانطلاق حفل الزفاف.

إطلالة نانسي نور

وأطلت الإعلامية نانسي نور، في أول ظهور لها بحفل زفافها، مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض، جاء بتصميم مجسم كشف عن رشاقتها، ومزين بالورود «الهاند ميد»، مع ارتداءها طرحة زفاف طويلة، واعتمادها تسريحة شعر مموج منسدل على كتفيها.

تفاصيل زفاف تامر عاشور

وكان العروسين قاما بدعوة عدد محدود من الضيوف، ليكون الزفاف قاصرًا على المقربين منهما فقط، وتم توجيه الدعوة لعدد من المطربين من أصدقاء تامر عاشور، منهم أحمد سعد ومحمد حماقي.

ومؤخرًا قدم تامر عاشور حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي يحبها الجمهور.

ونانسي نور، هي إعلامية مصرية، تبلغ من العمر 30 عاما، وتخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012.