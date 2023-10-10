"احرص على تناولها"..7 مشروبات تساعد على تنظيف الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكلى هي عضوان أساسيان في جسم الإنسان، حيث تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم. يمكن أن تساعد بعض المشروبات في تنظيف الكلى وتعزيز صحتها وفقا لما ذكر استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365".

عصير الليمون

عصير الليمون هو مصدر جيد لفيتامين C، والذي يمكن أن يساعد على إزالة السموم من الجسم كما أنه يساعد على زيادة إنتاج البول، مما يساعد على طرد السموم من الكلى.

الماء

الماء هو أفضل مشروب لتنظيف الكلى يساعد الماء على إذابة السموم وطردها من الجسم يجب شرب المياه ما لا يقل عن 8 أكواب من يوميًا.

الماء مع الليمون والنعناع

إضافة الليمون والنعناع إلى الماء يمكن أن يساعد على تحسين نكهة الماء وجعله أكثر جاذبية للشرب.

شاي الأعشاب

هناك العديد من أنواع الشاي العشبي التي يمكن أن تساعد على تنظيف الكلى، مثل الشاي الأخضر والشاي الأسود.

عصير التفاح

عصير التفاح غني بالألياف الغذائية التي يمكن أن تساعد على إزالة السموم من داخل الجسم كما أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

عصير الجزر

عصير الجزر غني بفيتامين A الذي يمكن أن يساعد على إزالة السموم من داخل الجسم كما أنه يساعد على تحسين صحة العين.

نصائح لتنظيف الكلى

1- تناول نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي في تقليل تراكم السموم في الجسم يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الكثير الفواكه والخضروات.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد ممارسة الرياضة على تحسين الدورة الدموية، مما يساعد على إزالة السموم من الجسم.

3- تجنب التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تلف الكلى.

4- التحكم في ضغط الدم والسكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم إلى تلف الكلى.

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