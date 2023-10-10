"تيك توكر" يتعمد تناول سمكة مصابة بديدان شريطية.. لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أقبل صانع المحتوى، نيكولا كراتكا، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يصف نفسه بأنه "مفرط في تناول الطعام"، على تناول عمدًا سمكة موبوءة بالديدان الشريطية.

نيكولا قام بتصوير نفسه وهو يفعل ذلك على أمل الشهرة على تطبيق تيك توك، وفقا لموقع odditycentral.

نيكولا كراتكا، صانع المحتوى الأمريكي، اصطاد سمكة قاروص موبوءة بالديدان الشريطية وبدلا من رميها، بعد اكتشاف الطفيليات، قرر أن يأكلها، وهو يعلم جيدا أنه قد يصاب بالعدوى.

ومن غير المستغرب أنه لم يمض وقت طويل حتى بدأ يعاني من آثار جانبية مثل آلام المعدة والإسهال والغثيان والتضخم والضعف.

وفي النهاية، اضطر إلى طلب المساعدة الطبية والبدء في تناول أدوية التخلص من الديدان، ومع ذلك، قال كراتكا إنه غير نادم على ما فعله.

وفي فيديو آخر، قال كراتكا لمتابعيه: "أنا أحمق، لن أكذب، كان هذا خطأي، ذهبت إلى الطبيب وقال إنه من المرجح أن لدي دودة شريطية أو نوع من الطفيليات بداخلي، سأذهب إلى الحمام دون توقف، معدتي تقتلني".

وكشف نيكولا كراتكا: الطبيب أعطاني عددا من أدوية التخلص من الديدان، لأنه لم يكن يعرف بالضبط نوع الديدان التي تناولها".

وتتسبب بعض الديدان في حدوث نوبات وتلف في العضلات، وكانت هناك حالات دخلت فيها الديدان إلى عين المريض أو حتى إلى دماغه مسببة مشاكل صحية خطيرة.

ووصل كراتكا إلى هدفه، وحصل على اهتمام عالمي بسبب تصرفه الغريب والخطير، لكن ردود فعل المشاهدين كانت سلبية، حيث انتقد معظم متابعيه سلوكه.

https://www.tiktok.com/@nick_kratka/video/7280585796439051550?fbclid=IwAR0A62IsHMaHgwERuCPiwkFu-E6Ry0MJ9NKkouPT9BfT6FjEDUEf01MmcPE&refer=embed

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