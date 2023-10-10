بعد معاناته من آلام المعدة.. شاب يكتشف إصابته بهذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كانت الأعراض الأولية التحذيرية لإصابة شاب بريطاني يدعى "ليام غريفيث" بسرطان نادر هي آلام في المعدة والإمساك المزمن

وذهب البالغ من العمر 31 عاما إلى مستشفى نورث تيز في مدينة هارتلبول شرق إنجلترا واعتقد الأطباء في البداية أنه قد يكون مصابا بمرض كرون.

ولكن كشف الفحص أن أمعاء الرجل قد انثقبت وتم نقله لإجراء عملية جراحية طارئة.

وبعد أسابيع أخبروه الأطباء أنه يعاني من "سرطان الصفاق"، ويبدأ هذا النوع في الطبقة الرقيقة من الأنسجة المبطنة داخل البطن والتي تسمى الصفاق،

ويغطي الأعضاء جميعهم داخل البطن، مثل الأمعاء والكبد.

وتكون الأعراض الرئيسية لهذه الحالة المميتة غير واضحة للغاية ويصعب اكتشافها.

ويمكن أن يؤدي سرطان الصفاق إلى ظهور علامات التحذير التالية الشائعة مع العديد من الحالات الطبية الأخرى:

تورم البطن

ألم البطن

الإمساك أو الإسهال

الشعور أو المرض

الشعور بالانتفاخ

فقدان الشهية.

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