أعراض أنيميا الفول عند الأطفال وأسباب الإصابة بها.. بينها شحوب الوجه

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأطفال يعانون من أنيميا الفول، التي تعد من أنواع الأنيميا التكسيرية، نتيجة خلل وراثي عند الأطفال، وتعد من أكثر أمراض الحساسية ظهورًا لدى الصغار، وتكون بمثابة اضطراب وراثي في خلايا الدم الحمراء، ودائما ما تظهر أعراض أنيما الفول عند الأطفال، في صورة شحوب بالوجه.

دور خلايا الدم الحمراء عند الأطفال

خلايا الدم الحمراء تؤدي دورًا مهمًا في الجسم، خاصة أنها تساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الأعضاء والأنسجة، «أنيميا الفول هو مرض وراثي ينتج عن نقص أنزيم جلوكوز -6- فوسفات دي هيدروجيناز التي يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء»، بحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «بدران»، أن الجسم عادة يحتاج إلى مصادر طاقة متعددة، كما أن كرات الدم الحمراء تحتاج إلى مصدرين للحصول على الطاقة، خاصة أنها تحتاج بشكل أساسي وبنسبة 90% إلى الطاقة من خلال تكسير الجلوكوز للخلية، «حوالي 600 مليون إنسان حول العالم مصاب بنقص أنزيم جلوكوز -6- فوسفات دي هيدروجيناز»، لذلك تحدث أنيميا الفول عند الأطفال.

أماكن انتشار أنيميا الفول

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن مرض أنيميا الفول عند الأطفال، ينتشر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وينتج عن الإفراط في تناول البقوليات، أبرزها الفول والطعمية والحمص، أو نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي A والتهاب الكبد الفيروسي B وحمى التيفويد والالتهاب الرئوي، فضلا لوجود أسباب أخرى مثل تناول الأدوية التي تعالج الملاريا، وبعض المضادات الحيوية، بما في ذلك أدوية السلفا والأسبرين.

أنيميا الفول عند الأطفال، هي مرض وراثي يتم كحالة متنحية مرتبطة بالكروموزوم X، كما يعتبر الذكور أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الإنزيم، لأن لديهم كروموزوم X واحد فقط، مما يزيد من احتمالات نقل الذكر للجين المعيب، بينما الإناث لديهن نسختان من كروموزوم X، مما يزيد من احتمالات نقل الأنثى لجين الإنزيم الطبيعي بدلاً من الجين المعيب، كما أن العامل الوراثي، من أهم أسباب أنيميا الفول، بالإضافة إلى النقص الكبير في الإنزيم نتيجة وراثة الطفل للمرض من أمه.

أعراض نقص أنيميا الفول عند الأطفال

وتتمثل أعراض تكسير الدم فى أنيميا الفول في:

- شحوب لون الجلد.

- اصفرار الجلد والعينين والفم.

- لون البول يتحول إلى اللون الداكن.

- حمى.

- ضعف.

- دوخة.

- خمول.

- تضخم الطحال والكبد.

- زيادة معدل ضربات القلب.

الوقاية من نقص أنيميا الفول عند الأطفال، يكون من خلال تجنب الإفراط في تناول الفول والحلوى التي تحتوي على الفول السوداني والمكسرات، «لا داع للقلق فهناك الكثير من الذين يعانون من نقص إنزيم أنيميا الفول لا تظهر عليهم أي أعراض أبدًا»، بحسب توضيح الدكتور مجدي بدران.