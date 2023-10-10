علاقة تساقط الشعر بـ«الضفيرة».. طبيب جلدية يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشاكل سقوط الشعر لا تنتهي، إذ تعاني الكثير من الفتيات من تساقط الشعر بسبب أو دون، وهناك أسباب كثيرة يمكن أن تؤدي إليها، وبعضهن لا يجدن حلولا، بينما يذهب بعضهن إلى أطباء الجلدية لمعرفة الأسباب عن طريق التشخيص الصحيح.

أسباب تساقط الشعر

الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، شرح أسباب تساقط الشعر سواء من الجذور أو التقصف، موضحا أنه يجب وجود فرشاة شعر لمعرفة عدد الشعرات المتساقطة، «أكثر من 15 شعرة يبقى سقوط عادي مع تغيير الجو، وإذا تخطى عدد الشعر 30، يبقى هناك إصابة بمرض».

وقال أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل خلال لقائه ببرنامج الستات «ما يعرفوش يكذبوا» المذاع عبر فضائية cbc، «تساقط الشعر في الوقت ذاته بيتم تسميته (تفاعلي)، لأنه فترات نمو الشعر تختلف باختلاف مواسم السنة، ويتم في هذه الحالة العلاج بالفيتامين»

تسريح الشعر قبل الذهاب إلى المدارس

وأضاف أنه من بين الكوارث التي تفعلها الأمهات تجاه بناتها عند تسريح الشعر قبل الذهاب إلى المدارس، «الضفيرة» التي تتسبب في سقوط الشعر، فيجب تسريح الشعر بطريقة مُريحة، وفق أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل.