بتحب السفر؟.. 16 دولة يمكن زيارتها بـ الباسبور المصري فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث بعض المصريين، خاصة محبي السفر، عن قائمة الدول التي يمكن زيارتها بالباسبور المصري فقط، دون تأشيرة دخول.

ووفقا لموقع passportindex، يمكن لحاملي جواز السفر المصري زيارة عدة دول في قارات مختلفة دون تأشيرة دخول، وتحديدا 16 دولة.

وقبل التطرق إلى الدول، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها قبل السفر دون تأشيرة:

حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة إلى إحدى هذه الدول.

خطوة الدخول إلى هذه الدول تختلف باختلاف قانون كل بلد، لكن هناك شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المسافرون، كالتالي:

أن يكون لدى المسافر جواز سفر صالح وغير منته.

أن يكون لدى المسافر تذكرة سفر مؤكدة ذهابا وعودة إلى أرض الوطن.

أن يكون لدى المسافر مستند مؤكد يثبت إقامة الشخص خلال فترة الزيارة.

تقديم الإثباتات المادية على تحمل الزائر كل تكاليف الرحلة والإقامة في الدولة المسافر لها والعودة إلى أرض الوطن.

- 16 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصري فقط

بربادوس "أمريكا الشمالية"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

بنين "إفريقيا"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

دومينيكا "أمريكا الشمالية"

بدون تأشيرة لمدة 21 يومًا

جامبيا "إفريقيا"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

غينيا "إفريقيا"

بدون تأشيرة مع عدم تحديد مدة زمنية معينة

هايتي "أمريكا الشمالية"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

هونج كونج "آسيا"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

إيران "آسيا"

بدون تأشيرة لمدة 21 يومًا

الأردن "آسيا"

بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا

ماكاو "آسيا"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

ماليزيا "آسيا"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

موريشيوس "إفريقيا"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

ميكرونيزيا "أوقيانوسيا"

بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا

فلسطين "آسيا"

بدون تأشيرة مع عدم تحديد مدة زمنية معينة

سانت كيتس ونيفيس "أمريكا الشمالية"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا

سانت فنسنت وجزر جرينادين " أمريكا الشمالية"

بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا