مفاجأة صادمة.. رجل يجد شئ غير متوقع داخل وجبة من مطعم شهير- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تفاجأ رجل بعد شرائه وجبة من إحدي مطاعم الدجاج الشهيرة عالميا، وذلك بعد أن عثر على شئ غير متوقع بالطعام كاد أن يكسر أسنانه، فما القصة؟

عثر كالوم فيهان، البالغ من العمر 25 عاما، على مسمار داخل وجبة قام بشرائها من احدي منافذ المطعم في شارع كانتربري، جيلينجهام بانجلترا، وفقا لما نشره موقع "إكسبريس".

وبعد عودة الرجل إلى المنزل وتفاجئه بوجود مسمار داخل فمه عند تناول الطعام، أسرع على الفور بالتواصل مع المطعم للإبلاغ عن المشكلة.

وقال الرجل، إنه كان من الممكن أن تكسر أسنانه إذا جاء أسفلها المسمار، معبرا عن استياءه من الواقعة.

وبعد محاولات تواصله عدة مرات مع المطعم دون رد منهم، بدأ في تهديدهم بنشر الواقعة وإبلاغ الصحة البيئية.

فتواصل معه أحد العاملين بالمطعم وطلب منه صورة للمسمار في الطعام، وبعد إرساله للصورة لم يتواصل معه أحد مرة أخرى.

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