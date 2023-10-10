4 أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

هناك الكثير من مرضى السكر يبحثون عن أطعمة سريعة المفعول لخفض مستويات السكر في الدم، في حالة ارتفاعه بشكل مفاجئ.

ونقدم لكم مجموعة من الأطعمة الفعالة في خفض مستويات السكر في الدم، وفقا لما جاء بموقع "onegreenplanet".

الشوفان

يعد الشوفان مصدر غذائي جيد لخفض مستويات السكر في الدم، حيث أنه مصدر جيد الماغنسيوم.

السمسم

السمسم من البذور الجيدة في خفض مستوى السكر في الدم، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن، مثل البروتين والماغنسيوم والحديد.

الخضروات الورقية

تعد الخضروات الورقية من أفضل المصادر الغذائية التي تعمل على خفض مستوى السكر في الدم، فإن القليل منها يمد الجسم بكميات كبيرة من الماغنسيوم، وأبرزها السبانخ والجرجير والكرنب.

الأرز البني

يعتبر الأرز البني مصدر غذائي جيد لخفض مستويات السكر في الدم، حيث أنه مصدر جيد الماغنسيوم.

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