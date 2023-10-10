طفل يتوفى فجأة بعد إصابته بنزلة برد.. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجدت أم طفلها ويدعى "جيمس" ميتا بجوار شقيقه التوأم "إدواردز" بعد إصابته بما بدا أنه نزلة برد.

وصرخت هارلي كننغهام المقيمة في مدينة ساري بشمال إيران عندما وجدت طفلها جيمس توفي في سريره بعد أن قضى ليلة وهو يعاني من السعال.

واتصلت البالغة من العمر 39 عاما بسيارة إسعاف بينما أجرى زوجها بيتر البالغ 40 عاما الإنعاش القلبي الرئوي لابنهما البالغ من العمر 21 شهرا، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأمضى المسعفون نصف ساعة في محاولة إنعاشه، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ونقل إلى المستشفى وأعلن وفاته رسميا.

وقالت هارلي: "شعرت وكأنه حلم واضطراري كل يوم للنهوض والعناية بشقيقه التوأم إدوارد أصعب موقف على الإطلاق."

وكان قد أصيب جيمس بعدوى فيروسية أعطته أعراض البرد وكان يسعل وأزيز.

ومنذ ذلك الحين كل ثلاثة أشهر تقريبا نقل جيمس إلى المستشفى وتم إعطاؤه المنشطات ووضعه على جهاز الاستنشاق.

وفي عمر 21 شهرا بدا أن جيمس يعاني من جولة أخرى من أعراض البرد.

وأوضحت هارلي: "عدت إلى المنزل من العمل وكان جيمس على الأريكة مع زوجي وكان متعبا للغاية، وفي منتصف الليل كان يسعل لذلك أعطيته بعض الماء".

أضافت: "عندما استيقظت للذهاب إلى المرحاض، كنت أسمع جيمس يسعل وعدت إلى الغرفة ولكن بعد دقيقتين لم أستطع سماع جيمس إطلاقا".

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