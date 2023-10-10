«قصة شعر» نانسي نور بحفل زفافها.. رفيقتها في الشغل والبيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالة بسيطة تألقت بها الإعلامية نانسي نور خلال حفل عقد قرانها وزفافها على الفنان تامر عاشور، الذي عقد داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، والأصدقاء المقربين من العروسين، بينهم مصطفى حجاج ورامي جمال وأوس أوس وهاني محروس، والإعلامية منى الشاذلي.

نانسي نور بتسريحة شعر ثابتة في زفافها

وخلال حفل الزفاف، اعتمدت الإعلامية نانسي نور على البساطة في إطلالتها، إذ ظهرت بفستان زفاف باللون الأبيض، الذي زُين بوشاح طويل من الخلف يشبه لطرحة الزفاف، وجاء الفستان مزين كاملًا بالورود «الهاند ميد».

فيما جاء اللافت للانتباه، هو اعتماد نانسي نور على تسريحة شعرها الثابتة التي عادة ما تظهر بها في المناسبات والفعاليات المختلفة، التي تأتي بشكل مموج انسيابي، مع ترك «القُصة» الأمامية منسدلة على جبينها، وهو ما يبرز جمال ملامحها.

أغنية تامر عاشور لـ نانسي نور في حفل الزفاف

أجواء رومانسية تميز بها حفل الزفاف، إذ أهدى الفنان تامر عاشور زوجته الإعلامية نانسي نور أغنيته الشهيرة «خليني في حضنك» أثناء رقصهما سويا أمام الحضور.

وكانت نشرت الإعلامية لميس سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة عقد قران نجم الغناء تامر عاشور والإعلامية نانسي نور.

وبعد الانتهاء من لحظة عقد القران بين تامر عاشور ووالد زوجته نانسي نور، أنهى الأول حديثه بمزحة قائلًا: «ومش هعمل كدا تاني».

واتسم حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، بحالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ حرص العروسان على أنّ يكون حفل زفافهما مقتصرا على المُقربين فقط.

معلومات عن نانسي نور

• تخرجت نانسي نور في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012.

• شاركت نانسي في تقديم عدد من الفعاليات المهمة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء من بينها، حفل موكب المومياوات الملكية، وجلسة ختام منتدى شباب العالم في عام .2018

• قدمت نانسي نور، المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، عام 2021.