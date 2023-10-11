الامارات | على شاشة دبي.. مواهب «إكس فاكتور» تواصل المشوار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منافسات محتدمة وتأهل موهبتين عن طريق بطاقة «إكس كارد»، وإيقاف مشتركين عن الأداء، فضلاً عن مجموعة من المفاجآت الأخرى، تابعها الجمهور أول من أمس، خلال الحلقة الثانية من برنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي.

ووجّه النجم راغب علامة في بداية الحلقة رسالة لكل المشتركين، نصحهم من خلالها، بضرورة تقديم تجارب متميزة تؤهلهم للوصول إلى مرحلة التصويت المباشر للجمهور، فيما أكدت الفنانة المصرية أنغام أن الموهبة والاختلاف هما المعيار الأساسي للنجاح ومواصلة مشوار التحديات.

أما المطرب الكويتي عبدالله الرويشد فعبّر عن تمنياته بنجاح النسخة العربية من برنامج مسابقات المواهب الأشهر عالمياً، بالاعتماد على ما قدمه من نجوم وفنانين جدد قادرين على المنافسة.

أداء متميز

وحصلت البحرينية أسماء سامي على بطاقة «إكس كارد» التي رفعتها أنغام احتفاءً بأداء المشتركة المتميز لأغنية «القلوب الساهية» لنوال الكويتية، في الوقت الذي قابل عبدالله الرويشد المغربية شيماء عمران برفع البطاقة نفسها، تعبيراً عن تميزها في تقديم أغنية «جونيمار» لأسماء لمنور، في الوقت الذي افتتحت منافسات الحلقة بتجربة الإماراتي عبدالله الصياح، الذي قدم أداءً موفقاً لأغنية النجم حسين الجسمي «فقدتك»، ونال بها إجماع لجنة التحكيم وإشادتها ليضمن انتقاله إلى المرحلة الثانية من المنافسات.

أما السودانية فاطمة عابدين، التي انفردت بأداء أغنية «وعد مني» لرحمة رياض، فتعثرت في بداية الأمر في جذب إعجاب اللجنة، ما اضطرها إلى تقديم مقطع قصير لأغنية سودانية ضمنت لها الترشح للمرحلة المقبلة.

وحصدت اللبنانية لونا كرم، التي فاجأت اللجنة بأدائها المتقن لأغنية «الورد جميل» لأم كلثوم، إشادة نجوم البرنامج وفخرهم بتجربتها المتميزة.

مشاركات شبابية

أما المشاركات الشبابية القادمة من مصر فافتتحتها فرح نوفل، التي نالت إعجاب لجنة التحكيم عن تجربة تقديم أغنية «أكتبلك تعهد» لأنغام. ونجحت المتسابقة فريدة في نيل أصوات اللجنة كاملة بعد أدائها لأغنية «يا ريتك فاهمني»، تبعتها شيرين عبدون بالتأهل بنجاح لبقية منافسات «إكس فاكتور».

كما نجح الفلسطيني طالب نعماني في الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد أدائه لأغنية «يا ضلي يا روحي» لوائل كفوري، تبعته الفلسطينية المقيمة في ألمانيا سلام الهندي، من خلال أغنية «الكوكب» لرحمة رياض، والسعودي مراد الأحمد بعد أدائه لأغنية «قالوا الحب» لرابح صقر، فيما تمكنت الجزائرية ماريانا والسعودي حسان الغزاوي من تجاوز تحديات المرحلة الأولى بنجاح، لينضم إليهما لاحقاً التونسي أسامة دبيش، بعد أدائه أغنية «أتحدى العالم» لصابر الرباعي، والمغربي بلال نور الدين بعد تقديمه أغنية «يا عسل» للفنان نفسه، وصولاً إلى السعودي محمد الحارثي، الذي أبهر لجنة التحكيم بأدائه لأغنية «وش جاه» لراشد الماجد.

الفرق الموسيقية

وفي القسم الخاص بالمشاركات الجماعية للفرق الموسيقية، افتتح الثنائي، ديما (لبنان) ودايم (باكستان)، منافسات هذه الفئة من خلال تقديم أغنية «قلبي يا قلبي» لنانسي عجرم، التي لم ينالا عنها إعجاب لجنة التحكيم وإنما ضمنا الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد حصولهما على صوت كل من راغب علامة وعبدالله الرويشد. في الوقت الذي نجحت فرقة (ATM) القادمة من مصر في تجاوز منافسات المرحلة الأولى عن أغنية «أهواك» لعبدالحليم حافظ، لتنضم إليها فرقة «كركبة» من الأردن التي تميزت بتقديم وصلة من الأغاني التراثية.

في المقابل، لم يفلح الثنائي المصري ابتسام ونجيب في نيل إعجاب اللجنة عن أغنية «نور العين» لعمرو دياب، على عكس الثنائي السوري غسان وأنجل، اللذين ضمنا ترشحهما عن أغنية «عالبال» لمحمد عبده.

محاولات غير موفقة

لم تخلُ مراحل تجارب أداء «إكس فاكتور» من عدم التوفيق، مثل السورية سيما صلاحية، التي تدخل الرويشد لإيقافها أثناء أدائها لأغنية «وحشاني بلادي» لكارول سماحة، كما اضطر راغب علامة بدوره إلى التدخل لإقصاء السعودي عمر الخليفة عن المنافسات. وأخفقت اللبنانية مارينا نضيرة في أداء أغنية «لا بأحلامك» لجوليا بطرس، فيما لم ينجح الإماراتي عبيدان في إقناع راغب وأنغام بصوته ليختتم البحريني محمد العريض تجربة المحاولات غير المقنعة للجنة التحكيم عن أغنية «انا بلياك» لماجد المهندس.

أنغام:

• «الموهبة والاختلاف هما المعيار الأساسي للنجاح ومواصلة طريق البرنامج».

راغب علامة:

• «على كل المشتركين تقديم تجارب متميزة تؤهلهم للوصول إلى مرحلة التصويت المباشر».

عبدالله الرويشد:

• «أتمنى نجاح النسخة العربية من البرنامج الذي قدم نجوماً قادرين على المنافسة».

مراحل

تبدأ مراحل برنامج «إكس فاكتور» الثلاث مع الأداء المباشر أمام لجنة التحكيم التي يجب على المشترك خلالها ضمان الفوز بصوتين على الأقل، للتأهل إلى مرحلة الحسم والعروض المباشرة التي ستقسم فيها الأصوات المتأهلة إلى ثلاث مجموعات تشمل: الفئة الأولى (24 عاماً وأقل)، والثانية (25 عاماً وأكبر)، والثالثة الفرق الموسيقية المؤلفة من مشتركَين وأكثر. فيما تكشف تجربة «إكس كارد» عن إتاحة المجال لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم، لاستخدامه مرة واحدة فقط لنقل المشترك الفائز إلى مرحلة العروض المباشرة.