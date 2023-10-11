النشاط البدني يحمي من الخرف والزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أوصت دراسة حديثة أجريت في جامعة كوبنهاغن، بضرورة ممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية، للوقاية من الخرف والزهايمر.

وكشفت الدراسة إن النشاط البدني يساهم في انقباض وتوسّع الأوعية الدموية، وهذا ضروري لتدفق السائل النخاعي في الدماغ.

وقالت ستيفاني هولشتاين رونسبو الباحثة الرئيسية أنه: "مع انخفاض وظيفة ديناميكيات الأوعية الدموية على وجه التحديد تقل قدرة هذا النظام على طرد الفضلات التي تتراكم نتيجة نشاط الدماغ، وإذا لم يعمل النظام على نحو أمثل يزداد خطر الزهايمر والخرف"، وفق ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس"،

أجريت الدراسة على البشر وعلى الفئران، وأظهرت أن التغيرات في حجم الدم قد تغير السائل النخاعي. وهذا يعني أنه عندما تتوسع الأوعية الدموية، فإنها تدفع السائل النخاعي بعيداً.

وقالت النتائج: "الشيء الهام الذي قمنا به في هذه الدراسة هو أننا قمنا بتنشيط الأوعية الدموية بشكل مستقل عن الخلايا العصبية، وبالتالي أظهرنا أن الأوعية الدموية هي التي يمكنها دفع السائل إلى الأمام، بشكل مستقل عن نشاط الخلايا العصبية".

وأوضحت هولشتاين-رونسبو: "يسمح نظام الأوعية الدموية الصحي بالقدرة على دفع السائل النخاعي إلى الأمام، وبهذه الطريقة قد نكون قادرين على الوقاية من أمراض مثل الخرف والزهايمر".