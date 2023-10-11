الامارات | %3 عدد الناجحين بامتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتمكن سوى 3% من تلاميذ المدارس الثانوية الإثيوبية من اجتياز امتحانات القبول الجامعية، كما أعلن وزير التعليم الإثيوبي برهانو نيغا.

وأضاف الوزير أن «27 ألف تلميذ فحسب نالوا المعدل المطلوب لقبولهم في الجامعة من بين 845 ألفاً و188 شاركوا في امتحانات الدخول».

وأوضح أن «عدد الناجحين في الامتحانات لم يتجاوز 3.2%، أي بانخفاض قدره 0.01 نقطة مئوية مقارنة بالعام الدراسي السابق»، مشيراً إلى أن «نصف المدارس تقريباً التي ينتمي إليها المتقدمون للامتحانات لم ينجح منها أي تلميذ».