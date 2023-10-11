الامارات | الشمر البحري.. كنز معادن وفيتامينات لصحة البشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف خبراء في الصحة والجمال الشمر البحري بأنه بمثابة سر شباب وحيوية البشرة، مشيرين إلى أنه يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهراً يشع نضارة وحيوية.

وأوردت مجلة «Elle» المعنية بالصحة والجمال أن خلاصة الشمر البحري تدخل في مستحضرات العناية بالبشرة لما تحتوي عليه من مواد نباتية ثانوية من شأنها تجديد خلايا البشرة مثل الفينولات والفلافونويدات.

كما تشتمل خلاصة الشمر البحري على أحماض أمينية تعمل على شد الأنسجة الضامة، بينما يعمل النحاس على تقوية ألياف الكولاجين في الجلد، وبالتالي تبدو البشرة بمظهر مشدود ومرن يشع شباباً وحيوية.

ويمتاز الشمر البحري أيضاً بتأثير مهدئ ومثبط للالتهابات؛ ما يجعله سلاحاً فعالاً للقضاء على مواضع الاحمرار والتهيج.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الشمر البحري كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة وجمال البشرة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتاميني «C» و«E»، فضلاً عن أنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.

• يمتاز بتأثير مهدئ ومثبط للالتهابات، ما يجعله سلاحاً فعالاً للقضاء على مواضع الاحمرار.