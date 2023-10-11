الامارات | العبرات جاهزة للموسم الجديد في «القرية العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف هيئة الطرق والمواصلات بدبي في 18 الجاري تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف «القرية العالمية» في موسمها الجديد، علاوة على تشغيل الرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن «تشغيل خطوط الحافلات سيُستأنف مع انطلاق الموسم الجديد للقرية، إذ ستطلق الهيئة أربعة خطوط للحافلات مخصصة لنقل الزوار والسياح من وإلى القرية العالمية».

وأضاف: «ستستأنف الهيئة كذلك تشغيل الرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل القرية لروادها في هذا الموسم، وستشغّل عبرتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية».

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى توفير خدمة العبرة مع انطلاق فعاليات «القرية العالمية» كل عام، خصوصاً أن هذه الخدمة لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور طوال المواسم الماضية، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في «القرية العالمية»، ويمنح زوار القرية الراحة والسعادة.

والخطوط الأربعة للحافلات من محطات: «الراشدية»، و«الاتحاد»، و«الغبيبة»، و«مول الإمارات».