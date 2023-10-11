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طريقة زراعة البصل في المنزل.. محصول وفير بخطوات سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البصل

انتشرت الزراعة بالمنزل، في الفترة الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى قواعد صعبة، بل ثمة بعض الأساسيات، التي تؤدي إلى نجاح الزراعة، ويعد البصل من الخضراوات المناسبة للزراعة في المنازل، من خلال عدة خطوات بسيطة، ليطرح ثماره بعد 3 أشهر.

وأوضح أحمد محمد، مهندس إنتاج شتلات وتأسيس مزارع، في حديثه لـ«الوطن»، طريقة زراعة البصل في المنزل، عن طريق شراء البصل الصغير، الذي لا يصلح للتناول أو الطبخ به، وتكون أسعاره بسيطة، قائلًا: «مش البصل العادي، لأ دا بيبقى حجمه صغير جدًا، ومش بيتعمل بيه حاجة، هو مخصص للزراعة».

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طريقة زراعة البصل في المنزل

يصلح البصل للزراعة في البلكونات وعلى أسطح المنازل، ويجب تحضير تربة له، من التراب والسماد العضوي، أو كما يطلق عليه قديمًا «سباخ متحلل»، يتم وضعهما في «الجرادل» أو القصاري، أو أي شيء يصلح للزراعة فيه: «السماد العضوي أو السباخ المتحلل، بيبقى موجود في أكياس بالسوبر ماركت».

ارتفاع نسبة نجاح الزراعة بالمنزل

ترتفع نسبة نجاح زراعة البصل في المنزل، بسبب جذوره القصيرة، التي لا تتعدى 50 سم، لذا فهو متاح للزراعة بأي شيء، بالإضافة إلى إتاحة بيع البص الصغير، والذي يطلق عليه «بزق»، وتباع الرابطة الواحدة بـ5 جنيهات، وتطرح ثمارها بعد 3 أشهر: «الفلاحين بياخدوا البصل يربطوه، ويبيعوه في الأسواق، وموجود بكمية كبيرة».

هناك بعض النصائح التي تساعد على نجاح الزراعة:

يجب أن يكون الشخص على معرفة كافية، بالمواعيد المناسبة للري والتسميد.

لا تشكل الخبرة عاملًا كبيرًا، عند الزراعة في المنزل، لأنها بالأساس قائمة على البساطة، ولكن يجب تعلم الأسس الصحيحة في الزراعة.

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الأسباب الشائعة لموت النباتات

يجب الانتباه أن واحدا من الأسباب الشائعة لموت النباتات، هي الإكثار من عملية الري، ما يؤدي إلى حدوث عفن بذور أو عفن جذري، لأن بعض النباتات تعد داخلية.

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نباتات الظل والشمس

 لا تنطبق كل القواعد على النباتات، لأن لكل فئة من النبات طبيعة خاصة، فهناك نبات يحتاج إلى الظل وآخر للشمس، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر، حتى لا تهلك النباتات في المنزل، بحسب «محمد».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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