الامارات | بعد 11 عاماً من القطيعة.. عبدالله السدحان يروي لماذا ابتعد عن ناصر القصبي ولماذا عاد !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان تفاصيل الخلاف الذي وقع بينه وبين الفنان ناصر القصبي، واستمرار قطيعة بينهما دامت 11 عاماً تسببت في توقف مسلسل طاش ما طاش، حتى العام الماضي.

وقال عبدالله السدحان في بودكاست "أحكي مالك"، إن سبب توقف طاش ما طاش منذ 11 عاماً كان اختلافاً في وجهات النظر ولكن عندما طلب العودة للمسلسل من تركي آل الشيخ اجتمعا ثانية، وعلق:" أبو راكان أصبح عنده وجهة نظر وصار فيه طلب أنه نرجع لطاش ما طاش ورجعنا".

ولفت إلى أنه لم يكن لديه الرغبة في التوقف عن العمل في طاش ما طاش معلقاً: "قلت له نرتاح 5 سنين.. بس خلوها 11 سنة، ما كان فيه زعل هو اختلاف في وجهات النظر".

ورداً على كونه حرم الجمهور من الموروث الشعبي لمسلسل طاش ما طاش الذي كان يجمع العائلة، علق السدحان: "انا ما حرمت أحد أنا كنت جاهز من الأول أني استمر في طاش ما طاش، لكن أبو راكان يرى أن طاش انتهى، وما تدخلت في رأيه عدم استكمال المسلسل"

وحول تفاصيل العلاقة بينه وبين الفنان ناصر القصبي حالياً، أكد أن هناك تواصلاً هاتفياً مستمراً للاطمئنان على صحته: "أنا قلبي صافي، وما قلت أن قلبه مش صافي، أنا ما شققت عن صدره، اليوم بينا التليفون أطمن عليه ويطمئن علي، في يوم من الأيام يمكن أن تلتقي به وتسأله لكن اليوم علاقتي به جيدة والتواصل مستمر بينا، وكل 3 أيام بينا تليفون".

وتابع: "لم يكن بيننا مشكلة أساسية، ناصر اتجه لتقديم أعمال مع mbc وأنا اشتغلت في الكويت والسعودية ومصر، وعودة طاش ما طاش كانت سعي من المستشار تركي آل الشيخ، وناصر القصبي ما كان حريص على تقديمه ولكن في النهاية الحمد لله اجتمعنا"

وأكد أن الأمر لم يكن قطيعة بالمعنى الذي يتخيله الجمهور انما فقط لم يجمعهما عمل درامي واحد طوال هذه المدة، معلقاً: "خلال الـ 11 عاماً التي توقف فيها المسلسل، التقيت مع ناصر القصبي ما لا يقل عن 22 مرة، هي كانت قطيعة عدم وجود عمل يجمعنا".

وحول الاستمرار في تقديم مسلسل طاش ما طاش خلال موسم دراما رمضان 2024، نفى عبدالله السدحان وجود معلومات لديه حول الأمر، قائلاً: "القائمون على طاش ما طاش وهيئة الترفيه هم من يعرفون".