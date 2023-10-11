الامارات | المكسيكيون يكتشفون آثار أقدام على أرضهم .. عمرها 21 ألف سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد باحثون أن آثار أقدام البشر المنتشرة عبر ما يعرف الآن بصحراء نيو مكسيكو، عمرها أكثر من 21 ألف عام.

وذكرت مجلة علمية أنه تم الكشف عن العصر الجليدي لهذه الآثار القديمة في وايت ساندز في ولاية نيو مكسيكو في عام 2021، وسط الكثير من الرهبة و”أكثر من القليل” من الشك. والآن، أجرى فريق يضم بعض العلماء أنفسهم عمليات تأريخ أكثر صرامة، ما يؤكد النتيجة المثيرة للجدل.

وأشارت المجلة إلى أنه يبدو الآن أكثر احتمالا من أي وقت مضى أن البشر كانوا موجودين بالفعل في ما يعرف الآن بأمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأقصى الأخير.

وقال الجيولوجي، جيف بيجاتي، من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS): “كان رد الفعل الفوري في بعض دوائر المجتمع الأثري هو أن دقة تأريخنا لم تكن كافية لتقديم ادعاء غير عادي بأن البشر كانوا موجودين في أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير”.

وأضاف بيجاتي أن التأريخ الأصلي، الذي وجد آثار الأقدام التي يعود تاريخها إلى ما بين 21000 و23000 سنة مضت، استند إلى التأريخ بالكربون المشع لبذور نبات مائي يسمى Ruppia cirrhosa – عشب الخندق الحلزوني – الذي تم العثور عليه مدمجًا في المطبوعات المتحجرة.

وقالت كاثلين سبرينغر، عالمة الجيولوجيا البحثية في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة حول النتائج الجديدة: “خلال قيامنا بالعمل كنا نمضي قدمًا لاختبار نتائجنا باستخدام خطوط متعددة من الأدلة”.

وأضافت سبرينغر: “كنا واثقين بأعمارنا الأصلية، فضلاً عن الأدلة الجيولوجية والهيدرولوجية والطبقية القوية، لكننا كنا نعلم أن التحكم الزمني المستقل كان بالغ الأهمية”.

وفي دراسة المتابعة الخاصة بهم، ركز الباحثون على التأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح الصنوبرية، ونوع مختلف من التأريخ يسمى التلألؤ المحفز بصريًا، بحسب مجلة “ساينس أليرت” العلمية.

وختمت سبرينغر: “مع وجود 3 خطوط منفصلة من الأدلة تشير إلى نفس العمر التقريبي، فمن غير المرجح أن تكون جميعها غير صحيحة أو متحيزة، وتوفر مجتمعة دعمًا قويًا للفئة العمرية التي تراوح بين 21 إلى 23 ألف عام لآثار الأقدام”.