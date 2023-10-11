«أميرة» بعد 10 سنوات زواج تحقق حلمها بدراسة الترجمة: «بدون زوجي مكنتش هوصل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلم راودها منذ المرحلة الثانوية، عندما أجبرها المجموع على الالتحاق بكلية الخدمة الاجتماعية، إلا أن حب اللغة الإنجليزية كان راسخا بقلبها ولم تتمكن من نسيانه، إذ قررت «أميرة» الثلاثينية أن تعود لدراسة 4 سنوات بالمرحلة الجامعية مجدداً بعدما أبعدها الحمل والحياة الزوجية.

حصلت أميرة عبد المنعم، البالغة من العمر 37 عاماً على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي بمدينة نصر عام 2007، واجهت خلال دارستها الكثير من التحديات، ولكن تعلقها بدراسة اللغة الإنجليزية لم تتخل عنه، فعندما كانت طالبة، اهتمت بتعلم اللغة وحصلت على العديد من الكورسات المختلفة، وبعد التخرج عملت بإحدى المدارس كأخصائية ومدرسة إنجليزي، وبعام 2009 تزوجت وانشغلت بحياتها، ولكنها لم تنسَ حلمها بعد.

«أميرة» تعود للدراسة الجامعية بعد 10 سنوات من الزواج

مرت عدة سنوات طويلة، أنجبت فيها «أميرة» أكثر من طفل، وهو ما آخّرها عن الالتحاق بالجامعة مرة أخرى، حتى تتمكن من الاهتمام بأبنائها، ولكن زوجها شجعها بمختلف الطرق، وبدأ بشراء الكتب المتخصصة في اللغة، وساعدها على الحصول على كورسات، وفقا لما ذكرته لـ«هن»: «كان مفيش أيامنا إنترنت ولا يوتيوب فكان زوجي بيساعدني بكتب لو شاف أي حاجة مختصة بتعليم اللغة الإنجليزية يجبلي، وزي قاموس إلياس الجيب، لأنه عرف إني بقيت موهومة بالإنجليزي، وكمان قدملي على فرص كتير واشتغلت بمدارس خاصة ولغات مع primary وإنترنشونال كنت مع kg».

«أميرة» تحقق حلمها وتدرس اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة

في عام 2019، خطت «أميرة» أولى الخطوات نحو حلم الطفولة، وكانت تبلغ حينها 33 عاما، إذ التحقت أخيرا بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت بالدراسة بمجال شغفها، ولم تتوقف عند هذا الحد، فاستطاعت خلال الدراسة العمل كمترجمة بحسبما أوضحته لـ«هن»: «مكتفتش بالكلية أثناء دراستي أخدت TOEFL وتربوي من جامعة عين شمس، وحضرت كورس How Teach online من Evs، وكورس طرق التدريس الإبداعي، وطبعا كل ده أثناء دراستي بالكلية وأخدت أيضا كورس منحة المترجمين العرب».

تخرجت «أميرة» للمرة الثانية في حياتها العلمية بتقدير عام جيد جداً، وتمكنت من ترجمة أول كُتبها لمؤسسة خيرية «CAT Tools»، وكانت سبباً في تأهيل أجيال مختلفة وتعليمهم اللغة الإنجليزية: «الحمد لله كنت خريجة 2023 آداب لغة انجليزية، قسم لغات وترجمة بجامعة القاهرة تقدير عام جيد جداً، وطلع من تحت إيدي أجيال، كان معايا بنت في إعدادي واتخرجت في كليه تجارة، وبنوتة تانية دخلت ألسن صيني، وغيرها خريجة ألسن ألماني».