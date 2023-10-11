نوع مكسرات يحمي القلب مع التقدم في العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة حديثة أن تناول الجوز يساعد على الوقاية من أمراض القلب مع التقدم في العمر.

والجوز هو شجرة المكسرات الوحيدة التي تحتوي على مزيج من أوميجا 3 الأساسية النباتية والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وفيتامينات ب، وهذا يحمي قلبك مع تقدمك في العمر، وفقاً لدراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب البالغين، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبحثت الدراسة، التي تم دعمها جزئياً من قبل لجنة كاليفورنيا للجوز، في بيانات 3023 رجلاً وامرأة من السود والبيض يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً. وتم أخذ تاريخ النظام الغذائي المبلغ عنه ذاتياً ثلاث مرات طوال فترة الدراسة.

علاوة على ذلك، تم أخذ القياسات الجسدية والسريرية في اختبارات متعددة امتدت على مدى 30 عاماً.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم للجوز: مستهلكو الجوز، ومستهلكو المكسرات الأخرى، والأشخاص الذين لا يتناولون المكسرات.

وأظهرت البيانات أن حوالي 352 من المشاركين في الدراسة تناولوا وجبات خفيفة صحية للقلب من المكسرات. علاوة على ذلك، تناول المشاركون في المتوسط 21 جراماً فقط من الجوز يومياً. ومع ذلك، حتى هذه الكمية الصغيرة تم ربطها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما بينت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الجوز كان لديهم مؤشر كتلة جسم أقل، ومحيط الخصر أقل، مع انخفاض ضغط الدم وانخفاض مستويات الدهون في الدم. علاوة على ذلك، كان لدى مستهلكي الجوز أيضاً مستويات سكر دم أقل بشكل ملحوظ.

وفي حين أن المكسرات الأخرى توفر أيضاً بعض الفوائد الصحية الواعدة، يبدو أن الجوز قوي بشكل خاص للقلب.