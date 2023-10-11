تفاصيل إطلالة نانسي نور في حفل زفافها على تامر عاشور.. «الأبيض زاد أناقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، عقد حفل زفاف نانسي نور وتامرعاشور، أمس، وطلت العروس بفستان يعتمد على البساطة في التصميم مزينًا بوشاح أبيض طويل، بالإضافة إلى قصة شعرها المعتادة مع «هيد بيس» أنيق، وحضر الحفل كوكبة من النجوم، منهم رامي جمال ومصطفى حجاج.

أطلت نانسي نور، مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قبل بدء مراسم زفافهما على تامر عاشور، إذ ظهرت العروس بإطلالة بسيطة وهادئة، سواء في قصة الشعر، مرتدية «هيد بيس»، مع فستانها الأبيض، الذي جاء مزينًا بوشاح طويل من الخلف يشبه طرحة الزفاف، بالإضافة إلى تصميم يشبه الورود الصغيرة، التي أعجبت بها سهير جودة، قائلة: «أحلى عروسة في الكون وقمر، نجمة من نجمات التليفزيون المصري والعربي نانسي نور، شايفين الجمال، الفستان حلو أوي».

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

تحدثت نانسي نور بأنها محظوظة، لزواجها من تامر عاشور، ورفضت الإفصاح عن قصة تعارفهما، إذ اعتبرته سر يجب أن يبقى بينهما: «أنا سعيدة الحظ إني هتجوز الشخص ده، وهنشوف تامر هيغني إيه النهاردة، لأن الناس مرتبطة بأغاني الشجن بتاعته».

إهداء تامر عاشور أغنية لزوجته

أهدى تامر عاشور لزوجته نانسي نور، أغنية «خليني في حضنك»، خلال حفل زفافهما، الذي اتسم بحالة من الخصوصية الشديدة، فقد حرص العروسان على أن يكون حفل زفافهما، مقتصرًا على الأهل والمقربين، وظهرت والدتها التي تشبهها كثيرًا في الملامح، وشقيقتيها أيضًا، وأضافت «سهير»: «تامر عاشور هيبقى عنده أكتر من حماة، وأنا واحدة منهم».

ولفتت تسريحة شعر نانسي نور الجمهور، إذ لم تدخل عليها أي تغييرات، وأطلت بتسريحتها التي عادة ما تظهر بها في المناسبات والفعاليات المختلفة، وتأخذ الشكل المموج الانسيابي، مع ترك «القُصة» الأمامية منسدلة على جبينها، مما يعطيها شكلًا مميزًا.

حضور عدد كبير من نجوم الفن حفل الزفاف

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، حفل زفاف نانسي نور وتامر عاشور، أبرزهم أوس أوس، ومصطفى حجاح، والإعلامية منى الشاذلي، والفنان رامي جمال.

معلومات عن المذيعة نانسي نور

حصلت نانسي نور على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة، في عام 2012.

شاركت في بدايتها تقديم أحدى البرامج الشبابية على إحدى القنوات العربية.

شاركت في برنامج «هذا الصباح»، وبرنامج «ما وراء الحدث» على شاشة قناة «إكسترا نيوز».

شاركت في تقديم عدد من الفعاليات المهمة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل حفل موكب المومياوات الملكية، وجلسة ختام منتدى شباب العالم في عام .2018

قدمت المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، عام 2021.