7 معلومات عن حنان بلخي.. أول مدير إقليمي امرأة لـ«الصحة العالمية» بالشرق الأوسط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصلت على أعلى نسبة تصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي انعقدت في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي، ما كان سببًا في لتصبح الدكتورة حنان بلخي مديرًا إقليميًا مُنتخبًا لمكتب المنظمة بإقليم شرق المتوسط، إذ نافست على المنصب بعد ترشيحها من قِبل فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة السعودية.

معلومات عن الدكتورة حنان بلخي

نستعرض أبرز المعلومات عن الدكتورة حنان بلخي، بحسب منظمة الصحة العالمية:

- تخرجت في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأكملت تدريبها في طب الأطفال في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بأمريكا.

- حصلت على زمالة في تخصص الأمراض المعدية للأطفال بمؤسسة كليفلند كلينك وجامعة كيس ويسترن ريزيرف، في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.

- عالمة سعودية وخبيرة دولية، قضت نحو 25 عامًا من حياتها العملية طبيبة في مجال الصحة العامة وصحة الطفل والأمراض السارية.

- في 2019، عينت مديرة عامة مساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات.

- قبل التحاقها بمنظمة الصحة العالمية، شغلت منصب المديرة التنفيذية للوقاية من العدوى ومكافحتها لدى وزارة الحرس الوطني في السعودية.

- أول رئيسة لإدارة أبحاث الأمراض المعدية في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية في الرياض.

- تولت منصب مديرة المركز المتعاون مع المنظمة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات في مستشفى مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

سجل حافل في تطوير برامج الرعاية الصحية

تملك الدكتورة حنان بلخي، سجلا حافلا في إعداد وتطوير برامج الرعاية الصحية بالسعودية في عديد من المجالات، بما في ذلك تعزيز ركائز نظمها الصحية، لا سيما تدريب القوى العاملة وتطوير مهارتها، وتوسيع نطاق الخدمات التي تخضع جودتها للمراقبة، وتولي أدوارا قيادية من خلال عضويتها في أفرقة الدارة العليا لصياغة السياسات الصحية الوطنية الحاسمة وتنفيذها، إضافة إلى ذلك أنشأت برنامجًا بحثيًا يحظى بإشادة كبيرة من أجل النهوض بالصحة العامة من منظور «صحة واحدة» متعدد القطاعات يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

أتيحت التجربة العملية للدكتورة حنان بلخي على المستويين المجتمعي والوطني زادا قويًا لتحقيق الفعالية في المجال الدولي، وبصفتها مديرة عامة مساعدة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، فإنّها تعمل ضمن فريق الإدارة العليا وتضطلع بمهام تنطوي على مسؤوليات القيادة العالمية والتوجيه الاستراتيجي والدعوة، ما يعني كذلك إقامة شراكات مع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.