الامارات | السلطات الكينية : الخوف من الامتحانات هو سبب اغماءات الفتيات الجماعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

زعمت السلطات الكينية أن العشرات من الفتيات في كينيا، اللاتي يُفترض أنهن أصيبن بمرض "الشلل الجماعي"، وقعن ضحية هستيريا مرتبطة بالامتحانات كما يبدو.

وتعرضت أكثر من 100 طالبة "للشلل " فجأة الأسبوع الماضي في مدرسة للبنات في موسولي، على بعد 232 ميلاً (374 كيلومتراً) شمال غرب نيروبي.

وأظهرت اللقطات المثيرة للقلق التي تم تداولها عبر الإنترنت التلميذات وهن يكافحن من أجل المشي ويرتجفن بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

ولكن المسؤولين المحليين قالوا الآن إن موجة الحالات الغامضة كانت ناجمة في الواقع عن الهستيريا، حيث تم إلقاء اللوم على قلق التلاميذ بشأن امتحانات نهاية العام القادمة، كما استبعدت الاختبارات التي أجريت على العينات المأخوذة من الطلاب المصابين وجود أي إصابة في المدرسة.

ونقل موقع الأخبار المحلي Nation Africa عن المسؤول التنفيذي للصحة في مقاطعة كاكاميغا الدكتور برنارد ويسونغا أنه "تم جمع العينات من الطلاب الذين تم قبولهم في أربع مستشفيات داخل المقاطعة وتم نقلها إلى المختبرات الحكومية " مضيفا "أظهرت النتائج أن التلاميذ لم يكونوا يعانون من أي مرض. وهذا يشير إلى التحدي النفسي الذي كان من الممكن أن يكون مدفوعا بالذعر." وقال بونيفاس كيباكي، وزير التعليم في أبرشية كاكاميغا الكاثوليكية، لوسائل الإعلام المحلية ACI Africa أن النتائج الطبية جاءت " بنتائج سلبية. لا يوجد مرض. إن الأمر يتعلق بمسألة نفسية أكثر. "

وتم إرسال عينات من الدم والبراز والبول من الفتيات المصابات إلى المختبرات.

وشهدت التقارير المتضاربة في الصحف المحلية ارتباكًا بشأن ما إذا كانت المدرسة في موسولي قد أغلقت مؤقتًا. لكن وزارة التعليم أكدت الأسبوع الماضي أنها لا تزال مفتوحة.

ومع ذلك، اختار بعض الآباء إخراج أطفالهم من المدرسة كإجراء احترازي.

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