كيف استقبل محمود رضا طلب عمرو دياب الزواج من ابنته شيرين؟.. «سمعه ودخل نام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أغانٍ كثيرة تترد في ذهن محبي الفنان عمرو دياب، بمجرد ذكر اسمه، يدندنون كلماتها بكل حب للهضبة، الذي ظهر في بداية الثمانينيات بشخصيته المستقلة التي أثرت في أجيال مختلفة، وكانت شريكته في البداية الفنانة شرين رضا، وفي ذكرى ميلاده الـ62، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1961، نستعرض كواليس طلب يدها من والدها.

عمرو دياب يطلب يد شرين رضا

تفاصيل طلب عمرو دياب الزواج من الفنانة شيرين رضا، رواها والدها الفنان محمود رضا خلال استضافته في برنامج «بوضوح» مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، إذ قال: «أنا كنت نايم في اليوم ده وفجأة لقيت عمرو دياب قدامي متكئ على الحيط، طالب أنه يتجوز بنتي شيرين»، حسب ما أوضحه.

سيطرت علامات من الدهشة على محمود رضا، عند طلب عمرو دياب يد ابنته للزواج: «أنا وافقت على الجواز ورجعت كملت نوم»، مشيرًا إلى أنه لا يعرف لماذا طلب عمرو دياب الزواج من ابنته بتلك الطريقة، لكن الغريب في الأمر أن شيرين رضا، تفاجأت من تلك التفاصيل التي لم تكن تعلم عنها شيئاً مسبقاً، مما جعل والدها يقول لها: «أنتي أول مرة تعرفي الحكاية ديه».

بداية عمرو دياب في الغناء

لم يقبل عمرو دياب في بدايته على تقليد فنون الغناء السابقة له، لكنه فضَّل أن يختار لنفسه نمطًا جديدًا جعله النجم المفضل لأجيال متعددة، إذ رد على عدم تقليد من سبقوه في تصريحات تليفزيونية سابقة، قائلًا: «المسألة والشكل اتغير، والمطرب ليه مكانة معينة من مبيعاته وأنا بقول إن الموضوع عرض وطلب وطول ما العرض والطلب عليك كويس، طول ما أنت كويس».

وتابع: «عمري ما هعرف أبقى زي اللي قبلي، لأني اتسألت سؤال إني ليه مغنيش زي اللي قلبي ويقارنوا، أنا أهلي ربوني وصرفوا عليا واتعلمت في أكاديمية الفنون واتولدت بشخصية مستقلة لسبب واحد، عشان آخد فرصة أعيش تجربتي، إدوني فرصة أعيشها لأني مش هعرف أعيش تجربة الآخرين، وبعد عمر طويل ابقوا احكوا عني وقولوا ده كان كويس أو لا».