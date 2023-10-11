رائحة الفم الكريهة في الصباح: الأسباب والحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كثير من الأشخاص يعانون من رائحة الفم الكريهة عند استيقاظهم، ولكن أوضح الخبراء إن هناك أشياء يمكن القيام بها لتحسين رائحة الفم الكريهة في الصباح.

أوضح الدكتور ريتشارد ماركيز إن هناك عدة أسباب شائعة لرائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ، وهي سوء نظافة الفم، وتناول أو شرب الأطعمة أو السوائل القوية، وجفاف الفم، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ويضيف: "جفاف الفم الناتج عن النوم هو العامل الأكثر شيوعاً لرائحة الفم الكريهة في الصباح على وجه التحديد. ويرجع ذلك إلى جفاف اللعاب في الفم، مما يعني أن البكتيريا يمكن أن تلتصق بأسنانك ولثتك، مما يتسبب في تفاقمها وتسبب رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ”

كيف تجعل أنفاسك الصباحية أفضل

هناك مجموعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعزيز أنفاسك الصباحية. يوصي الدكتور ريتشارد باستخدام أدوات لمنع التنفس من الفم ليلاً وتشجيع التنفس الأنفي، مثل مزيلات الاحتقان والبخاخات الأنفية، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين التنفس في الصباح.

كما يُنصح باستخدام أدوات مثل مكشطة اللسان التي تمنع تراكم البكتيريا وتحافظ على نظافة لسانك. والأهم من ذلك، أن ضمان الحفاظ على مستوى جيد من نظافة الفم أمر بالغ الأهمية لتجنب رائحة الفم الكريهة. وهذا يعني تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً، واستخدام خيط الأسنان بانتظام، واستخدام غسول الفم.

كما ينصح الدكتور ريتشارد، بالحفاظ على رطوبة الجسم والفم، لتقليل فرص الإصابة بجفاف الفم، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

وبحسب الدكتور ريتشارد، إذا استمرت رائحة الفم الكريهة وامتدت لفترة طويلة بعد الصباح لعدة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل صحية تحتاج إلى عناية طبية مثل مشاكل أسنانك أو لثتك.