5 علامات إذا ظهرت على ركبتك تنذرك بوجود سرطان المفاصل.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على ركبتك يمكنها أن تخبرك بوجود مشكلة في المفاصل، لذا لا يجب أن تتجاهلها، لأنها يمكن أن تكون علامة على سرطان المفاصل.

وسرطان المفاصل هو ورم خبيث يصيب المفاصل، ويمكن أن يظهر في أي مفصل في الجسم، ولكنه أكثر انتشارًا في الوركين والركبتين، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأنواع

１- سرطان الساركوما العظمية: أكثر أنواع سرطانات العظام شيوعًا وتنشأ في الساقين وأحيانا الذراعين.

２- السركوما الغضروفية: عادة ما تصيب البالغين وكبار السن، وتنشأ في الساقين أو الفخذين.

３- ساركوما ايوينغ: تَنشأ في الحوض أو الساقين أو الذراعين في الأطفال والشباب.

الأسباب

سبب معظم سرطانات العظام وخصوصًا المفاصل، لم يستدل عليه حتى الآن ولكن هناك عدد صغير من سرطانات العظام يعود إلى عوامل وراثية، في حين أن البعض الآخر ناتج عن التعرض لإشعاع سابق.

الأعراض

１- وجود ألم في المفصل.

２- ظهور تورم في المفصل.

３- ألم لا يشفي بالعلاج.

４- ألم مستمر.

５- تصلب المفصل.

６- ضعف المفصل.

７- كسر في المفصل.

８- فقدان الوزن غير المبرر.

الأعراض الأقل شيوعًا:

الإرهاق والتعب.

القيء.

الإصابة بالحمى.

احمرار المفصل.

ظهور كدمات فوق المفصل.