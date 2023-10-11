7 علامات تكشف نقص فيتامين ب 12: احذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فيتامين ب 12 المعروف أيضا بإسم كوبالامين، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورا حاسما في وظائف الجسم المختلفة.

ومن الضروري إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتوليف الحمض النووي، ونظرا لأن أجسامنا لا تستطيع إنتاج فيتامين ب 12 بمفردها، يجب أن نحصل عليه من خلال نظامنا الغذائي أو المكملات الغذائية.

وفيما يلي نرصد لكم 7 علامات خطيرة لـ انخفاض فيتامين ب 12 في الجسم، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

التعب والضعف:

إحدى العلامات الأكثر شيوعا والمبكرة لنقص فيتامين ب 12 هي التعب والضعف، ويحدث هذا لأنه يلعب دورا حاسما في إنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وبدون ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لا تتلقى الأنسجة والأعضاء إمدادات كافية من الأكسجين، ما يؤدي إلى التعب والضعف.

وغالبا ما يصف الأفراد الذين يعانون من انخفاض مستويات B12 الشعور بالتعب والخمول ونقص الطاقة حتى بعد نوم ليلة كاملة.

التدهور المعرفي:

فيتامين ب 12 ضرورياً للحفاظ على صحة الجهاز العصبي، بما في ذلك الدماغ، وتؤثر مستوياته المنخفضة على الوظائف المعرفية، ما يؤدي إلى صعوبات في التركيز ومشاكل في الذاكرة والضبابية العقلية.

وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى اضطرابات مزاجية مثل الاكتئاب والتهيج.

ويمكن أن تؤثر هذه الإعاقات المعرفية على الحياة اليومية والرفاهية العامة، ما يجعل من الضروري معالجة نقصه فورا.

الإحساس بالخدر والوخز:

علامة مميزة أخرى هي الإحساس بالخدر والوخز خاصة في اليدين والقدمين، وتحدث هذه الحالة المعروفة باسم الاعتلال العصبي المحيطي، لأن نقص B12 يمكن أن يتلف غمد المايلين الذي يحيط بالأعصاب، ونتيجة لذلك، لا تستطيع الأعصاب نقل الإشارات بشكل صحيح، ما يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو الحرق أو التنميل.

وبمرور الوقت يتطور هذا إلى أعراض أكثر حدة، مثل ضعف العضلات وصعوبة التوازن والتنسيق.

مشاكل في الرؤية:

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل في الرؤية، ويحدث الاعتلال العصبي البصري وهي حالة يتلف فيها العصب البصري، بسبب انخفاض مستويات B12، ويؤدي ذلك إلى عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها وصعوبة في تمييز الألوان وفقدان الرؤية في الحالات الشديدة.

تقرحات الفم:

تكون الأعراض الفموية أيضا مؤشرا على نقص فيتامين ب 12، كما أن الأفراد الذين يعانون من انخفاض مستوياته قد يعانون من التهاب اللسان، وهذا يجعل اللسان يبدو منتفخ وأحمر ولامعا.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تتطور تقرحات الفم أو آفة القروح، ما يسبب عدم الراحة والألم أثناء تناول الطعام أو التحدث، وتكون هذه الأعراض الفموية من بين العلامات المبكرة لنقص B12.

صعوبة المشي ومشاكل التوازن:

مع تقدم نقص فيتامين ب 12 ، يؤدي إلى أعراض عصبية بما في ذلك صعوبة المشي ومشاكل التوازن، ويحدث هذا بسبب تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات والتنسيق.

وقد يعاني الأفراد الذين يعانون من نقص حاد في B12 من ضعف العضلات والتعثر والمشي غير المستقر، ما يجعلهم أكثر عرضة للسقوط والإصابات.

شحوب البشرة:

يظهر نقص فيتامين ب 12 أيضا في تغيرات في مظهر الجلد وفقر الدم وشحوب البشرة أو اليرقان، ويحدث هذا لأن خلايا الدم الحمراء المنتجة في حالة عدم وجود كمية كافية من B12 تكون كبيرة وهشة بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى انهيارها المبكر وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدورة الدموية، وهذا يعطي الجلد لونا شاحبا أو مصفرا، وهي حالة تعرف بإسم "فقر الدم الضخم الأرومات".

اقرأ أيضًا:

لم تظهر عليها أعراض.. امرأة تكشف صدمتها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان

4 أبراج بتحب تاخد حقها مهما فات الوقت.. "الانتقام الحل عندها"

علامات تدل على وجود مشاكل بالرئتين والجهاز التنفسي

كيف تتفادى حساسية الصدر مع تغير الفصول بطرق منزلية سهلة؟

مفاجأة.. شركة تمنح جائزة بقيمة مليون دولار لأي شخص مقابل هذا الشيء