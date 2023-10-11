من هي «فرح» شقيقة كارمن سليمان؟.. التشابه بينهما يصل لحد التطابق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت شقيقة كارمن سليمان الأتظار، نظرًا للتشابه الكبير في ملامحهما، لدرجة أنّ البعض أحيانًا لا يستطع تمييزهما، إذ ظهرت فرح سليمان في إحدى برامج اكتشاف المواهب الغنائية، تؤدي أغنية «أكتبلك تعهد»، وقد خطفت أنظار لجنة التحكيم المكونة من الفنانة أنغام، وراغب علامة، وعبدالله الرويشد.

من هي شقيقة كارمن سليمان؟

فرح سليمان هي شقيقة كارمن سليمان الصغرى، وقد ظهرت في برنامج اكتشاف المواهب، وعرّفت نفسها بأنّها شقيقة كارمن سليمان، وأشارت «فرح» إلى أنّ شقيقتها كان لها الفضل في ظهورها بالبرنامج بعدما شجعتها أن تكشف عن موهبتها للجمهور، كما استفادت فرح سليمان من خبرة شقيقتها في عالم الغناء التي كان لها دورًا كبيرًا دعمها.

كلمات من الدعم والثناء تلقتها «فرح» شقيقة كارمن سليمان عقب الانتهاء من أداء أغنية «أكتبلك تعهد» أمام لجنة التحكيم، إذ علقت أنغام صاحبة الأغنية الأصلية على أدائها قائلة: «كنت أطرق على الخشب من شدة إعجابي بصوتك» فيما علق عبدالرويشد: «أنتِ برجلتينا يا فرح»، أما راغب علامة مازح فرح سليمان في البداية بعدما أخبرها أنّها تفتقد للموهبة والإحساس والقبول، وهو ما أصابها بالدهشة للوهلة الأولى قبل أن يستكمل حديثه: «إنني أمزح معكِ أنتِ رائعة».

وكان الثنائي فرح سليمان وكارمن سليمان ظهرا معا في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وقدما أغنية «أنا وأختي»، وتحدثت خلال اللقاء عن الشبه الكبير بينهما، لافتة إلى أنّ البعض كان يعتقد أنها وشقيقتها توأم، بسبب التشابه الكبير بينهما أثناء فترة الدراسة: «اللى مش عارفينا كتير بيقولوا علينا توأم، بس إحنا مش شايفين ده خالص».

وخلال اللقاء قالت كارمن، إنّ شقيقتها فرح هي من اختارت الاختباء عن الأنظار، بسبب خجلها الشديد، إذ كانت «فرح» في المرحلة الإعدادية عندما كانت «كارمن» نجمة برنامج المواهب الشهير «أراب أيدول»، فيما كانت كارمن سليمان تدرس بالمرحلة الثانوية، وتربطهما ببعضهما علاقة قوية، تقول شقيقة كارمن سليمان: «أنا دايمًا بقولها كوكي وعمري ما ندهت لها باسمها حتى وإحنا متخانقين».

شقيقة كارمن سليمان تهتم بمجال الموضة

رغم صوتها المميز، فإن شقيقة كارمن سليمان، اختارت الاهتمام بالأزياء والموضة، بعيدًا عن أنظار الوسط الفني، إذ تقول كارمن: «فرح صوتها حلو بس عمرها ما فكرت في الموضوع ده، هي ليها علاقة أكتر بالفاشون وبتحب أوي اللبس وذوقها حلو، وشاطرة أوي في الموضوع ده، وكلنا بنحاول نزقها أنّها تكون فاشون بلوجر عشان هي موهوبة جدًا وتستاهل أنها تدخل في الموضوع ده».

وخلال اللقاء تحدثت فرح سليمان عن حبها للأغاني الشعبي بخلاف شقيقتها كارمن سليمان، التي لا تميل لها إطلاقها، وهو ما كان سببًا في خلاف نشب بينهما في خطوبة إحداهما على تشغيل الأغاني في الحفل، تقول «فرح»: «في خطوبة كارمن اتخانقنا وقالت لي مش هشغل أغاني شعبي في خطوبتي وأنا أقولها ما إحنا بنسمعها عادي في المناسبات، وقولت لها عايزين نرقص عادي قالت لي لأ مبنرقصش».

وقبل 3 أعوام احتفلت كارمن سليمان بخطوبة شقيقتها الصغرى «فرح»، على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، يدعى «مصطفى»، وهو نفس اسم زوج كارمن سليمان، وهو ما علق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر، إذ كتب أحدهم: «كدا هيحصل لخبطة بين الاثنين.. يعني كارمن وأختها نسخة من بعض، والعريسان الاثنان اسمهما مصطفى.. إيه اللخبطة دي؟!».