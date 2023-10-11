«عظمة على عظمة يا ست».. أسطوات المونولوج والطرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ زمن كان للرجال حضور خاص فى تأسيس الفرق الموسيقية، المشهد الذى قلَّت فيه النساء، لكن الصورة لم تبقَ كما اعتاد الجمهور الذى انجذبت أنظاره مؤخراً إلى مجموعة من الفتيات اللائى تمردن على المألوف، وسرن وراء موهبتهن الموسيقية بلا خوف أو تردد، منهن من اختارت الشارع مسرحاً غنائياً لها تعرض فيه ما تشاء لترسم البهجة على ملامح المارة، ومنهن من وقفت على المسارح الغنائية تقدم لوناً جديداً من الموسيقى أو تُحيى من جديد لوناً يجذب الآذان ويُطرب قلوباً اشتاقت إليه.

«الوطن» تستمع فيه إلى «موسيقى الست»

ففى الفترة الأخيرة انطلقت مجموعة من الفرق الموسيقية النسائية، لم يكن هدفهن جمهور النساء فقط، لكن تحدِّى الصعاب وقدراتهن على إظهار موهبتهن الموسيقية حلم قررن تحقيقه، لينافسن بقوة فى عالم الموسيقى الذى اقتحمته «الوطن» لتستمع فيه إلى «موسيقى الست»، فمن إحياء الأغانى التراثية والفلكور الشعبى إلى الموسيقى التى رسمت البهجة على وجوه الناس وقلوبهم، ومنهما إلى إعادة فن المونولج بالنكهة النسائية، وأيضاً الفتيات اللائى عزفن بأناملهن موسيقى الأغانى من جديد.