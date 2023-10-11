هل يصبح عمرو دياب جد قريبا؟.. شيرين رضا تدعم قرار «نور» المفاجئ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات طويلة استطاع خلالها الفنان عمرو دياب، يخترق قلوب محبيه من مختلف الأعمار، بأغانيه المتنوعه، التي تنتقل عبر مختلف الأجيال، منذ أن بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بشخصيته المستقلة.

وفي ذكرى ميلاده الـ62، نستعرض حديث زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، بشأن زواج ابنتهما الكبرى «نور»، من خطيبها الأجنبي «كيران»، وما إذا كان سيصبح جد قريبا.

هل يصبح عمرو دياب جدا؟

«ابنتي لا تريد الإنجاب بعد الزواج» كلمات قالتها شيرين رضا خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، موضحة أن هذا الجيل معظمه بات يرجح عدم الزواج وعدم الإنجاب أيضا، لكن ابنتها أرادت الزواج دون أن تُنجب.

وأضافت «شيرين»، أن هدفها الوحيد هو سعادة ابنتها «نور» في حياتها الزوجية، سواء قررت أن تنجب أم لا، مشيرة إلى أن ابنتها قررت عدم الإنجاب من زوجها الأجنبي «كيران».

دعم شيرين رضا لابنتها نور

«أنا محاولتش التأثير على قرار زواج نور، أنا شايفة إنها لقيت السعادة في الزواج، عشان كده أنا معاها وبدعمها دايما»، حسب ما روته ابنة شيرين رضا، موضحة أنها لا تفكر بأن تكون جدة، كما أنها لم تعد تحب الأطفال مثل السابق.

جدير بالذكر، أن عمرو دياب، بدأ أول عمل له في بداية الثمانينيات بألبوم «يا طريق» لينتقل بعدها في مشواره الفني، ومع الوقت بسبب ارتباطه بعمله أطلقت عليه شائعات بالغرور، لكنه رد عليها في أحد اللقاءات التليفويونية، قائلًا: «أنا مش مغرور، هو أنا في حاجة جوايا غريبة إني بعشق عملي بطريقة غريبة جدًا، لدرجة ليس لها حدود».

وتابع: «اهتمامي بالعمل مخليني مليش صحاب غير اللي بشتغل معاهم، مقدرش أكون صحاب بره الوسط اللي بشتغل فيه، ويمكن دي مشكلتي في الحياة العملية مبعملش حاجة غير إني بشتغل، بيبقى عندي حالة الانبهار بالفن فقط، وده نابع من إني منطوي على نفسي شوية وخجول جدًا ومبخرجش كتير ومتردد شوية وبقعد في البيت كتير جدًا، خواف شوية».