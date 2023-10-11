تحذير من «الأرصاد».. كيف يواجه طلبة المدارس تقلبات الطقس الأسبوع المقبل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتابع الأمهات حالة الطقس بشكل يومي، بهدف اتخاذ الاستعدادات اللازمة لحماية أبنائهن من التقلبات الجوية المفاجئة، وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن تعرض البلاد لمنخفض بارد، بداية من يوم السبت المقبل، يتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، على مستوى الجمهورية، ليكون طقس مائل للبرودة في النهار، وبارد في المساء.

وتشير توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع المقبل، إلى تكاثر للسحب المنخفضة والعالية والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار على جميع أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري، ستصل فيها العظمى إلى 28 والصغرى 20 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية الغربية، تصل الحرارة فيها إلى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

ومع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بداية من الأسبوع المقبل، نستعرض مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن تحرص عليها الأمهات، للحفاظ على أبنائهن من التأثير السلبي لتغير الحرارة، مع بدء العودة إلى المدارس يوم السبت المقبل، عقب انتهاء العطلة الأسبوعية، بحسب إرشادات وزارة الصحة بشأن التعامل مع الطقس المتقلب.

نصائح «الصحة» للتعامل مع التقلبات الجوية

- يجب أن يجلس الأطفال في أماكن جيدة التهوية، بدلًا من التكدس.

- ابتعاد الأطفال عن الأماكن المزدحمة.

- ينصح بتناول كميات كافية من المياه، لا تقل عن لترين في اليوم، لأن ذلك سيعمل على تحسين تدفق الدم في الرئتين.

- يجب أن تقدم ربات البيوت تغذية جيدة لأبنائها، من خلال تقديم الوجبات الصحية المتوازنة، التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، مثل فيتاميني E وC، لأن هذه العناصر تلعب دورًا فعالًا، في رفع كفاءة الجهاز المناعي، لذا ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

- الاعتماد على شرب كميات كبيرة من السوائل الدافئة، خاصة في حالة انخفاض درجات الحرارة، لتدفئة الجسم.

- يجب أن يحصل الأطفال على قسط كاف من الراحة والنوم، خاصة بعد عودتهم من يوم دراسي شاق ومجهد، ويجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات.

- في حالة تقلبات الطقس السيئة جدًا، ينصح بعدم خروج كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال.

نصائح لتجنب آثار الطقس السيئ

- يفضل البقاء في المنزل، وعدم الذهاب للخارج، عند حدوث حركة هوائية ،محملة بالأتربة والرمال.

- قد يؤثر الطقس السيئ على الجهاز المناعي للإنسان، في حالة عدم الآخذ بإجراءات الوقاية السابقة.

- ارتداء الكمامات، في حالة التواجد بالأماكن المزدحمة، لأنها تعمل على وقاية وحماية كاملة، من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية.

- ضرورة غسل اليدين بشكل مستمر، لتجنب الإصابة بالفيروسات.