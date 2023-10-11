بطريقة غير متوقعة.. رجل يكتشف إصابته بسرطان العظام- احذر هذة الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة ماسأوية، كان الشاب البريطاني شون أتوال يسير إلى المنزل عندما انزلق وسقط في الشارع، ولم يكن يتخيل أبدا أن الأشعة السينية والاختبارات الإضافية ستكشف عن شيء أكثر شرا بكثير من كسر العظام.

وأخبر الأطباء البالغ من العمر 27 عاما بأنه مصاب بـ "الساركوما العظمية" وهو شكل نادر من سرطان العظام يصيب عادة الأطفال والمراهقين والشباب.

وهذا النوع من السرطان غالبا ما يتم اكتشافه عندما ينكسر العظم الذي أضعفه السرطان بعد سقوط الشخص، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وذلك لأن أعراض الساركوما العظمية لا تجعل عقلك يفكر على الفور في السرطان، لأن العلامة المنبهة هي ألم في العظم المصاب.

وهذا الألم قد يأتي ويذهب في البداية ثم يصبح تدريجيا أكثر حدة وثباتا.

وبعد التشخيص اضطر شون ترك عمله عندما بدأ السرطان ينتشر إلى رئتيه.

وقالت شقيقته لوفلين: "أن العائلة صدمت ولم نكن نتوقع أن هذا الشيء يمكن أن يحدث لـ لأخي".

وبدأ شون يعاني من آلام في ظهره، وللأسف كشف الفحص أن سرطانه قد عاد عندما عاد إلى المنزل.

وهذه المرة انتشر إلى عموده الفقري وكان يشعر بخدر حول إحدى ساقيه، وقال الأطباء إن السرطان لم يعد قابلا للشفاء.

ومع ذلك، وجدت عائلة شون علاجا مناعيا بديلا في اليابان يأملون أن يساعده في منحه أفضل فرصة ممكنة للتخلص من هذا المرض.

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