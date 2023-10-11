هذا ما يحدث لك عند وضع النقود في غطاء الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصبحت الهواتف المحمولة جزءا مهما من حياة الأشخاص اليومية، كما أنه جهاز إلكتروني متعدد الاستخدامات يساعد الأفراد من البقاء على اتصال مع أحبائهم والتقاط الذكريات من خلال الصور وإجراء المعاملات المالية.

ويوفر مجموعة واسعة من وسائل الراحة الأخرى، ولكن في الأونة الأخيرة شوهد الأشخاص وهم يضعون النقود الصغيرة داخل غطاء الهاتف المحمول.

وتسمح هذه العادة الأفراد بالتخلي عن حمل محفظة حيث يمكنهم تخزين أموالهم بأمان داخل غطاء الهاتف، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ذلك، فقد انتشر مقطع فيديو على منصة "إنستجرام" لـ يوتيوبر هندية تدعى "anamikaversatile" تشرح فيه المخاطر المحتملة المرتبطة لممارسة هذه العادة.

حيث يولد معالج الهاتف حرارة أثناء الاستخدام المنتظم، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى اشتعال النيران.

ويرجع ذلك إلى المواد الكيميائية الموجودة في الورق المستخدم في أوراق العملة، والتي يمكن أن تشتعل بسهولة عند تعرضها للحرارة.

ويمكن أن تكون عواقب مثل هذا الحادث شديدة، كما أنه يشكل تهديدا لسلامة المستخدم فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تلف كبير للهاتف نفسه.

وتتضمن الفيديو صورا لهاتف متضرر بشدة ومحترق لتوضيح المخاطر المحتملة لهذه الممارسة.

وحظي الفيديو على اهتمام كبير من المتابعين وجمع 12.6 مليون مشاهدة وحصل على 160 ألف إعجاب.

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