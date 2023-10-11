صادمة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طعام غير صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي،إن الطعام غير الصحي يكون طعاماً غنيّاً بالسعرات الحرارية وفقيراً جداً بالعناصر الغذائية الأساسية، كما أنه يحتوي على مكونات قد تكون ضارة بالصحة وخاصة على المدى البعيد، مما تسببه من امراض مزمنة.

نقص العناصر الغذائية

عندما يتم تناول نفس الطعام غير الصحي مرارًا وتكرارًا، فقد يتعرض الجسم لنقص في العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل صحية، مثل الإرهاق والضعف والمشاكل الجلدية.

زيادة الوزن

غالبًا ما تكون الأطعمة غير الصحية غنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكرعندما يتم تناول هذه الأطعمة بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والسمنة.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والغازات والانتفاخ.

مشاكل الأسنان

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية، مثل الحلويات والمشروبات السكرية، إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

يمكن إن يؤدي على المدى البعيد إلى تلك الأمراض:

أمراض القلب

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين.

السكري من النوع 2

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

السرطان

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون

مشاكل الصحة العقلية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق

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