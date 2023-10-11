خريج مدرسة ثانوية.. مراهق رفضته 16 كلية ووظفته شركة جوجل في واقعة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، قررت شركة جوجل تعيين خريج مدرسة ثانوية، تم رفضه من قبل 16 كلية، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وكارنيجي ميلون، وستانفورد.

ووفقًا لموقع ndtv، تخرج ستانلي تشونج البالغ من العمر 18 عامًا، من بالو ألتو، من مدرسة Gunn الثانوية هذا العام، حصل على 1590 من أصل 1600 في اختبار التقييم الدراسي (SAT)، الذي يتقدم إليه الآلاف للقبول في المدارس الجامعية، حتى أنه بدأ شركته الناشئة RabbitSign في السنة الثانية ولكن تم رفضه من قبل 16 كلية من أصل 18 كلية تقدم إليها.

ولكن بعد سلسلة من الرفض، حصل تشونج على وظيفة بدوام كامل كمهندس برمجيات في شركة جوجل، وبدأ عمله الجديد هذا الأسبوع.

تم تسليط الضوء على قصة المراهق من خلال شاهد أدلى بشهادته في لجنة التعليم بمجلس النواب وجلسة استماع القوى العاملة.

وقالت وسائل الإعلام إن الهدف من جلسة الاستماع هو النظر في كيفية قيام قرار المحكمة العليا هذا الصيف بحظر العمل الإيجابي في القبول بالجامعات بتشكيل سياسات الجامعة، وهي السياسات التي تربك ستانلي تشونج.

وتم قبول الطالب من جامعة تكساس وجامعة ميريلاند، وقرر الالتحاق بالأولى، لكنه أجل ذلك حتى حصل على عرض العمل في جوجل.

وأخبر ستانلي وسائل الإعلام، أنه سيلحتق بالكلية ولكن في الوقت الحالي، يستمتع بوقته، ليس في الحرم الجامعي، ولكن في حرم شركة جوجل.

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