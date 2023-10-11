فاكهة تحميك من زيارة طبيب العيون.. تناولها يوميًا بانتظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي الفاكهة على العديد من الفوائد والقيم الغذئية المختلفة، فضلا عن كونها تساعد على تقوية النظر خاصة لكبار السن، وبحسب دراسة حديثة فإن تناول العنب كل يوم يساهم في الحفاظ على صحة العينين بشكل كبير، كما يعتبر اتباع نظام غذائي صحي من الأمور الضرورية التي تحافظ على الجسم من الإصابة بالأمراض.

دراسة توضح تأثير العنب على صحة العين

وأوضحت الدراسة الجديدة والتي تعد الأولى من نوعها، أن استهلاك العنب يؤثر على تراكم الصباغ البقعي، وهي عبارة عن مركبات موجودة في الفاكهة والخضراوات، وتعرف بفوائدها الكبيرة بالنسبة للبصر، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا ميرور» البريطانية نقلًا عن دورية «Food & Function».

وذكر دكتور جونغ إيون كيم، المسئول عن الدراسة، أن العنب يؤثر بشكل غير متوقع على صحة العين لدى الإنسان، بالإضافة إلى أن الدراسات كشفت عن أنه يمكن أن يكون للعنب تأثير مفيد بكميات عادية لا تزيد عن كوب ونصف فقط في اليوم.

ما هي فائدة تناول العنب للعين؟

ومن جانبها قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، خلال حوارها لـ«هن» إن العنب من الفواكه التي تساهم في التقليل من مشاكل الإبصار، وذلك لما يحتويه من فوائد مختلفة.

فوائد العنب ودوره في تقوية النظر

1- يساعد العنب في تقوية النظر بشكل كبير.

2- يحسن من الرؤية ليلا خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر.

3- - يعمل العنب على ترطيب العين والتقليل من إصابتها بالجفاف.

4- يعمل العنب على حماية العين من خطر العدوى.

5- يساعد على حماية العين من الإصابة بأمراض الضمور البقعي.

فاكهة تحميك من زيارة طبيب العيون

وأضافت «نهلة» في حديثها لـ«الوطن»، أنه لا يشترط أن يتناول الشخص فاكهة واحدة، فهناك أنواعا آخرى يمكن أكلها، وتحتوي على فوائد كبيرة للعين، كما أنه لا يجب الحصول عليها بشكل يومي، وإنما يكفي مرتين على مدار الأسبوع، وأهم تلك الفواكه ما يلي:

المانجو.

البرتقال.

الجوافة.

المشمش.