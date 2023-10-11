أبرز اتجاهات المكياج الأكثر جاذبية لموسم خريف وشتاء 2023/ 2024

مع حلول فصل الخريف، هناك فرصة جيدة لأن تكوني مستعدة لتجديد روتين مكياجك وشعرك والعناية بالبشرة- ولكن ليس من الضروري أن تنفقي أموالك! تحققي من اتجاهات المكياج الأكثر جاذبية لهذا الموسم مباشرة من السجاد الأحمر ومنصات العرض، بالإضافة إلى نصائح احترافية سهلة حول كيفية تجربتها.

أساسيات تعزيز التوهج

لا حاجة إلى درجة من الهايلايتر اللامع لجعل البشرة متألقة - أحدث مجموعة من كريمات الأساس تحتوي على وميض خفيف لمنح وجهك مظهراً مضاءً من الداخل في كل مكان. اختاري تركيبة بودرة للبشرة الدهنية، أو سائل للبشرة المختلطة، أو كريم بلسم للبشرة الجافة.

أحمر الخدود

يعد هذا الاتجاه المستوحى من المشاهير وعارضات الأزياء مستوحى من أسلوب "أحمر الخدود" الصاخب، حيث يتم وضع أحمر الخدود على مستوى أعلى على الوجه لمنح الخدين مظهراً منحوتاً ومرتفعاً باستخدام فرشاة البودرة المدببة أو المائلة لتطبيق أكثر استهدافاَ، قومي بمسح أحمر الخدود من الصدغين إلى الأسفل على طول أعلى عظام الخد.

مكياج عيون سموكي معدني

مكياج ناعم ويمكن ارتداؤه باللون الأسود، تتميز العيون الدخانية المحدثة بظلال معدنية مثل الذهبي والفضي التي تضيء العيون على الفور. مرري ظل العيون على طول خطوط الرموش (أو أعلى لمزيد من التأثير) وضعي قليلاً على الزوايا الداخلية للعينين لإضفاء إشراقة.

شفاه درامية

يُبرز مظهر الشفاه الجديد الدراما بألوان أكثر ثراءً وعمقاً ومثالية للموسم البارد. استخدمي لون شفاه بيج أو زهري شفاف للنهار وأحمر شفاه كامل الصبغة بلون كستنائي أو باذنجاني ليلاً (مرريه على إصبعك ثم ضعيه على الشفاه للحصول على لمسة نهائية أكثر نعومة).

الحواجب البارزة

تخلصي من الارتداد الرائج للحواجب الرفيعة لصالح مظهر منحوت ومحدد بدقة يحيط بالعينين. املئي الفجوات وأضيفي الشكل بضربات صغيرة من قلم الحواجب أو جل الحواجب.

أيلاينر أسفل العين

كحل العيون المجنح أسفل العينين هو الموضة الأبرز لهذا الموسم - فهو يبدو جيداً على الجميع، ولن يخرج عن الموضة أبداً. هذا الموسم، جربي لمسة كلاسيكية من خلال وضع محدد عيون جريء تحت عينك ومزجه للخارج.

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