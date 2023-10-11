مواقفها الوطنية لا تنسى.. تحية كاريوكا كبير ممرضي الهلال الأحمر في حرب أكتوبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت حرب اكتوبر 1973 في وقت مفاجئ، تغلب فيه عزم المصريين ودهائهم العسكري، على حصون الدفاعات الإسرائيلية، وشارك الجميع في النصر، الجنود في الخطوط الأمامية، والنساء بالالتحاق بجميعة الهلال الأحمر ليتعلمن التمريض ويداوين الجرحى، حتى أن جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قالت في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، إنها هرولت لتساعد هي والنساء من لديهن خبرة أطباء الهلال الأحمر، فيما حرصت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا على أن تكون ضمن الملحمة الشعبية، وشارك المجلس القومي للمرأة بصورة لكاريوكا، خلال مشاركتها في مداوة الجنود.

تحية كاريوكا كبير ممرضي الهلال الأحمر

صورة قديمة خلال انهماكها في العمل بملابس التمريض البيضاء في ظل الظروف التي عاشتها البلاد، هكذا بدت الفنانة تحية كاريوكا في إحدى الصور النادرة لها مع إحدى الممرضات بجانبها، حيث كانت «كاريوكا» كبير ممرضي الهلال الأحمر خلال حرب أكتوبر 1973، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، وجاء التعليق على الصورة: «صورة أرشيفية للفنانة الكبيرة تحية كاريوكا كبيرة الممرضين كمتطوعة في الهلال الأحمر أثناء حرب أكتوبر 1973، وكان لها الكثير من المواقف في الحروب، حيث طرقت باب العمل الوطني قديمًا وشاركت في حرب فلسطين، والعدوان الثلاثي على مصر، وخلال نكسة 1967».

التركيز على التمثيل واعتزال الرقص

بعد انتهاء حرب أكتوبر التي اعتزلت فيها الفن لمساعدة الجنود، قررت تحية كاريوكا التركيز على التمثيل بدلًا من الرقص، وفي لقاء نادر لها قالت «كاريوكا»: «بقيت احرص أن الفيلم يكون تمثيل بس، وعملت حوالي 120 فيلما أكترهم تراجيدي، وفي مواقف افتكرها من الأفلام زي أميرة الجزيرة، كانت كواليسة أن المخرج عمارة بشير أصيب بجلطة، قولنا ياخد إجازة لحد ما يخف مفيش فايدة، فكرت أوقف الفيلم وكنت البطلة، ومعايا بشارة واكيم، وإسماعيل يس وكمال الشناوي، وكانت والدتي موجودة خدت شنطتي وقالتلي رايحه فين قولت الاستديو، وخدت التذكرة وسافرت على روما من غير ما حد يعرف، وفات 25 يوم وانا في روما وكل دا عشان ميصورش وهو تعبان».