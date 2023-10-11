واقعة غريبة.. إخلاء طائرة بريطانية بعد إصابة ركابها بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تم إخلاء طائرة بريطانية بعد شعور الركاب بالإعياء بسبب "الأبخرة" التي تم اكتشافها على متن الطائرة.

ووفقا لصحيفة INDEPENDENT، جرت عملية خدمات طوارئ كبيرة في مطار هيثرو، استجابة لبلاغات عن شعور الركاب بالإعياء بسبب "الأبخرة" التي تم اكتشافها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية .

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وتظهر الصور التي شاركها المسافرون المتأثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، موظفين يرتدون بدلات بيضاء خارج الطائرة، التي وصلت من برشلونة في إسبانيا .

وأكدت الشرطة أنه تم استدعاؤها إلى مركز الطيران في الساعة بعد أن تم إخبارها بوجود "ركاب مريضة على متن رحلة".

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن، إنها أرسلت "عددا من الموارد إلى مكان الحادث"، بما في ذلك ثلاثة مسعفين في سيارات الاستجابة السريعة، واثنين من طاقم الإسعاف، ومثلهما من ضباط الاستجابة للحوادث وأعضاء فريق الاستجابة للمنطقة الخطرة.

وقالوا: "بعد فحص العديد من الأشخاص في مكان الحادث، عالجنا ثلاثة مرضى وأخرجناهم من المستشفى".

فيما قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "إن سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائمًا أولويتنا القصوى، هذه الطائرة هبطت بشكل طبيعي في مطار هيثرو بعد ورود تقارير عن مشكلة فنية، نزل الركاب من الطائرة بأمان عبر درجات السلم، وقد اعتذرنا لهم عن التأخير والإزعاج الذي سببته رحلتهم".

وأكدت فرقة إطفاء لندن أنه تم استدعاؤها إلى المطار بعد ورود تقارير عن تصاعد أبخرة على متن الطائرة.

واستخدم الطاقم معدات متخصصة لإجراء فحص للطائرة للتحقق من وجود قراءات مرتفعة للمواد الكيميائية، ولم يتم العثور على شئ

وكتب مارتن هيل، أحد الركاب، على موقع X/Twitter: "لا شيء يضاهي أن تكون محبوسًا على متن طائرة مع "عدوى محتملة" لمدة ساعة ونصف دون أي تفسير أو معلومات"، وبعد ساعتين تقريبًا، أعلن هيل أن السلطات "أطلقت سراحنا أخيرًا" وأنه "لم تكن هناك عدوى في النهاية".

ونشر مسافر آخر، يدعى جيمس تشيدل، أيضًا: "لم يتم اكتشاف أي معلومات أخرى غير الدخان في قمرة القيادة، وطُلب من بعض أفراد طاقم الطائرة خلع ملابسهم بعد إصابتهم بالمرض، وأضاف أن الركاب "تم تجميعهم في بعض بوابات المغادرة".

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