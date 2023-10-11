تناولها فورا.. عناصر غذائية تحسن صحة القلب وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن خفض نسبة الكوليسترول في الدم أمر مهم للغاية، للحفاظ على صحة القلب، وتجنب مشكلات صحية خطيرة.

واستعرض موقع THEHEALTHSITE، قائمة عناصر غذائية تحسن صحة القلب وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كالتالي:

أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسلمون) وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

الأطعمة الغنية بالألياف

هذه القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ولعل أبرزها:

الشوفان والشعير والفاصوليا والعدس والفواكه (خاصة التفاح والحمضيات والتوت) والخضروات (خاصة البامية والباذنجان).

كما يجب تناول البروتينات الخالية من الدهون، فالأفضل هنا الأسماك والبقوليات والفاصوليا بدلا من قطع اللحوم الدهنية أو اللحوم المصنعة.

قلل الكوليسترول الغذائي

يجب التقليل من تناول الكوليسترول الغذائي عن طريق الحد من صفار البيض.

تناول الأعشاب والتوابل باعتدال

تناول الأعشاب والتوابل مثل الثوم والكركم والزنجبيل والقرفة باعتدال، حيث أن بعض هذه العناصر لها خصائص محتملة لخفض الكولسترول الضار.

تجنب الحلويات والوجبات الخفيفة

هذه الأطعمة تؤثر على مستوى الكوليسترول، لذلك يجب تجنب الحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة.

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