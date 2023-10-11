يتجاهلها الكثيرون.. إهمال هذه المناطق أثناء الاستحمام قد يعرضك للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

للاستحمام أهمية كبيرة في الحفاظ على النظافة الشخصية، حيث يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب من الجسم، والتي تسبب الأمراض الجلدية والبكتيرية. كما يساعد على التخلص من الروائح الكريهة وتحسين المزاج وتعزيز الثقة بالنفس.

وكشفت طبيب الأمراض الجلدية الأمريكية ليندسي زوبريتسكي عن ثلاثة أجزاء رئيسية في أجسامنا قد يهمل البعض تنظيفها أثناء الاستحمام.

وحذرت من أن إهمال هذه المناطق قد يؤدي إلى تقشر الجلد وتراكم الأوساخ والبكتيريا، وهو ما قد يسبب في بعض الحالات التهابات خطيرة.

ونشرت طبيبة الأمراض الجلدية عبر صفحتها الشخصية بمنصة "تيك توك" فيديو لمناقشة الأماكن التي يهمل البعض تنظيفها بما فيه الكفاية".

1. خلف أذنيك:

قالت ليندسي إذا فركت إصبعك خلف أذنيك ولاحظت رائحة لها أو شيء ما، فعليك أن تغسلها أكثر، ومن الشائع جدًا أيضًا أن تتساقط وتراكم وقشرة الرأس خلف أذنيك، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

2. سرة البطن:

وتابعت ليندسي: هناك مكان آخر غالبًا ما يُنسى وهو زر البطن.

وأوضحت: "هذه منطقة شائعة جدًا لجمع العرق والحطام وتراكم الأوساخ".

وأضافت: "إذا لم تقم بتنظيفها بما فيه الكفاية، سيكون لديك الكثير من الحطام والأوساخ هناك، ما يؤدي إلى ظهور حصوات في السرة، تعرف بإسم "الأمفالوليث" وهو جسم صلب يشبه الحجر يتشكل داخل سرة البطن بعد احتجاز الأوساخ والشعر الدهني وخلايا الجلد الميتة هناك.

وعادةً ما يكون الحجر ذو لون داكن وثابت عند اللمس، وفي بعض الأحيان قد تتشكل الحصوة دون علمك إذا كنت لا تقوم بتنظيف زر بطنك بشكل منتظم.

3. تحت أظافرك:

عندما تستحم تحتاج إلى وضع فرشاة تحت تلك الأظافر باستخدام فرشاة فرك للتخلص من الأوساخ والحطام والتراكمات.

ويمكن أن تتراكم كمية مذهلة من الأوساخ تحت أظافرك طوال اليوم، لذا من المهم إزالتها.

لذا من الأفضل استخدام صابون الأطباق للتخلص من الزيوت الموجودة تحته، بالإضافة إلى قطعة قماش ناعمة

وحذرت ليندسي من أن المناطق الثلاث التي حددتها مناطق مشتركة تؤوي المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA).

وهذا نوع من البكتيريا التي تعيش عادة على الجلد بشكل غير ضار، إذا دخل الجسم، يسبب عدوى خطيرة تحتاج إلى علاج فوري بالمضادات الحيوية.

وإذا أصبت بعدوى MRSA تحت جلدك، فقد تكون لديك منطقة من الجلد:

مؤلمة ومنتفخة

تشعر بالدفء عند لمسها

تسرب القيح أو السائل

يبدو أحمر اللون

الجلد البني أو الأسود

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