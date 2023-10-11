8 عناصر غذائية تجنب تناولها «لو عاوز تخس».. منها السكر المكرر

القاهرة - سمر حسين - صحة

التخلص من الوزن من اهتمامات الملايين حول العالم رغبةً في اكتساب وزن مثالي أو على أقل تقدير طبيعي يساعدهم على عيش حياتهم دون قيود، لذا حتى يتخلصوا من الدهون توجد مجموعة من العناصر الغذائية تجنب تناولها في نظامك الغذائي «لو عايز تخس» ومنها اللحوم الحمراء، وحبوب الذرة بحسب موقع« India Times».

8 عناصر غذائية تجنب تناولها

هناك 8 عناصر غذائية تجنب تناولها إذا كنت تتبع حمية غذائية، كالآتي:

1- اللحوم الحمراء التي على الرغم من محتواها من الفيتامينات والبروتينات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة فيها.

2- السكر المكرر، الذي يزيد نسبة السعرات الحرارية بدون إضافة قيمة غذائية، ذلك لإن المشروبات السكرية تزيد من حمولة الكبد، وتحول الفركتوز الزائد إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

3- حبوب الذرة

تعد حبوب الذرة من العناصر ذات السعرات الحرارية العالية بالرغم من كونها نباتية، لذلك يفضل تجنب تناولها إذا كنت تتبع حمية غذائية لإنقاص الوزن، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، كما يمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتشجيع تراكم الدهون عند تناولها بشكل مفرط.

4- الفواكه عالية الفركتوز

بالرغم من فوائد الفواكه في إنقاص الوزن، فإن هناك أنواعًا يفضل عدم تناولها في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن، لأنها عالية الفركتوز مثل الليتشي والكرز والمانجو، ويمكن يؤدي تناول الفواكه عالية الفركتوز إلى تراكم دهون البطن، لذا ينصح الخبراء بالاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.

5- الأطعمة عالية الصوديوم

يسبب الإفراط في تناول الصوديوم احتباس الماء في الجسم، مما يعيق الحصول على بطن مسطحة، ويجود الصوديوم في العديد من الأطعمة المعلبة والمحفوظة.

6- الحبوب المكررة

بالنسبة للحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض فهي أطعمة تفتقر للعناصر الغذائية وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو الأمر الذي يسبب تراكم الدهون، خاصة حول البطن.

7- الدهون المتحولة

تحتوي الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس على دهون متحولة، تنتقل فور تناول تلك الأكلات إلى منطقة البطن، ما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الدهون.

8- القهوة ذات السعرات العالية

أما القهوة فهي سلاح ذو حدين، يمكن ان تزيد الوزن أو تنقصه، وتكون حالة زيادة الوزن عندما تحتوي على كمية كبيرة من الكريمة والسكر مما يؤدي إلى زيادة في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، ويُنصح بتناول القهوة السوداء بدون إضافات السكر والحليب والكريمة للفوز بالفوائد وتجنب السلبيات.

وفي حديث لـ«هن» أكدت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائي التخسيس والتغذية العلاجية، على اضرار العناصر الغذائية السابقة لمتبعي الحميات الغذائية وإنقاص الوزن، ويمكن استبدال الحبوب المكررة في الخبز الأبيض بالخبز الأسود المخبوز لأنه يحتوي على عناصر غذائية ومواد مشبعة، وبالنسبة للقهوة يجب تناول القهوة السوداء، وينصح بتناول الفواكه التي تعمل على انقاص الوزن مثل البرتقال.