استشاري علاج طبيعي تحذر من ظاهرة «التفسخ العضلي» بعد الولادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة هبة عصام، استشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إنَّ الانفصال العضلي يحدث في عضلات البطن رغم قوتها، وهو عبارة عن عضلتين كبيرتين من حيث الحجم، ونظراً لأنه خلال حمل السيدات يتمدد حجم البطن خاصة في الشهور الأخيرة، تبدأ العضلتين في الابتعاد عن بعضها بعد أن كانتا شبه ملتصقتين.

الانفصال العضلي ومخاطر ما بعد الولادة

وأضافت هبة عصام، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ ابتعاد عضلات البطن في الانفصال العضلي للحوامل، ينقسم إلى حالتين شائعتين؛ الحالة الأولى للسيدات اللواتي يمارسن الرياضة بانتظام قبل وخلال فترة الحمل، وهنا بعد الولادة تعود العضلات لمكانها الطبيعي مرة أخرى بفضل قوتها.

مخاطر ضعف عضلات البطن

وتابعت استشاري العلاج الطبيعي، أنَّ التباعد سيظل موجود بعد الولادة في الحالة الثانية، والتي تعاني فيها السيدة من ضعف عضلات البطن نظراً لعدم الاهتمام بتقويتها، وهو الشائع لدى الكثير من السيدات، ما يتسبب في مضاعفات ومخاطر ما بعد الولادة، بل ومع كل ولادة سيزيد التباعد، ومن المهم تقوية عضلات البطن من الصغر.